澳門新葡京也有平價粵菜？道地鑊氣乾炒牛河，搭配超強蛋白杏仁茶，享受星級酒店裡的家常美味

提起澳門本島新葡京除了華麗的外觀外,酒店裡的美食更是澳門最具指標性的高檔餐廳，小虎貨團各吃過三次的天巢法國餐廳(三星)、8 餐廳(二星)都在新葡京。但，沒想到這裡居然也有平價又美味的粵式料理(月麗)。

先說結論：月麗主打家常粵菜，生意好到誇張，才開十分鐘就客滿。明爐脆皮燒肉、燒鴨都物有所值，鳳梨海鮮船師傅的炒功不俗，食材也豐富，最推的是椒鹽九肚魚和枝竹生燜斑腩，爆香爆嫩爆涮嘴。甜品四碗都有水平，喜歡蓮子紅豆沙，就連向來我不愛的萬壽果南北杏燉桃膠也很可以。

若然在澳門本島旅遊，很難不發現這棟金光閃閃、瑞氣千條的建築物，十幾年前初到澳門時總帶著羨慕的眼神看著它，沒想到後來的十年我居然進進出出這裡數十次...光是米其林三星天巢法國餐廳就吃了五次(開團三次，自己吃過兩次)。話雖如此，每次到新葡京還是難免有一絲絲虛榮和不切實際，澳門的紙醉金迷正是新葡京的最佳寫照，即便這幾年高級酒店都已移到氹仔，我也在上葡京住過四五次之多。

但說來有趣,每次進到新葡京要不到最高樓的天巢法國餐廳(米其林三星),要不就下到二樓的8 餐廳(米其林二星),殊不知原來三樓有一個新葡坊的平價美食街。

全新改裝的新葡坊裡還有愛都(葡菜)、富8拉麵(日本拉麵)、富8和牛(日式和牛專賣店)、來自台灣的麻辣火鍋鼎王麻辣,以及這篇要介紹的粵式料理「月麗」，同層樓的另一邊還有牛排「大廚」和義大利料理當奧豐素意式料理外。

月麗的用餐空間視線算是寬廣,鮮明的紅、綠和橙色融合了現代和復古的新舊時尚及經典,晚餐開門不到半小時居然整個客滿了。

menu厚厚一大本,大抵上你能想像的粵式料理都有,包含了即叫即蒸的手工點心,到滋補湯品、香脆燒味、鑊氣小炒和煲仔飯等傳統地道的澳門粵式料理。分別拍三張茶水、料理及主廚推薦給大家參考價位。

明爐金牌燒火腩/明爐燒鴨雙併,燒腩的皮好脆好脆,帶點烤過像是豬油渣的香氣,難得的是豬肉鮮嫩微帶汁,有甜度卻半點不膩。另外明爐燒鴨的皮酥脆油甜火候極好,鴨肉軟嫩半點不乾柴,單吃就夠甜美,沾上冰梅醬汁更顯風味。

金沙蝦球,這金沙蝦球外觀不太一樣,吃起來比較厚實,微微的麵皮比較有存在感,而且相對比較油酥,金沙鹹香濃厚卻仍可以在咀嚼間嚐到鮮蝦的爽脆及鮮甜

椒鹽九肚魚說的是金門的那個魚,學名是印度鐮齒魚,肉質細綿炸過之後的口感對比更明顯,也更能嚐出那絕妙的化口感。椒鹽的鹹香則帶出九肚魚水嫩般的鮮甜,是道難得一見的爽口椒鹽料理,超喜歡。

鳳梨海鮮船,本來以為是鳳梨炒飯..結果只是海鮮船,裡面的每一道食材都燒得油亮,海鮮的鮮甜帶著蔬食和鳳梨的鮮甜,蘆筍及蔬果染上一層鮮味,特別喜歡當中鮮甜、果香兼具的鮑魚片,當然爽口鮮脆彈牙的蝦仁也非常美味。

蔥爆雪花牛仔粒,蔥香後的油香把牛仔粒襯得油油亮亮讓人食慾大振 ,牛仔好軟好嫩甚至在咬下的同時還能感到肉汁,就連旁邊爆香的大蔥段、青紅椒都因為染上牛仔粒的油甜變得美味極了。

枝竹生燜斑腩,枝竹指的是腐皮,班腩則是石班魚的魚肚,生燜常見於粵菜。香,很香,非常香,那醬油、湯汁燒出的香氣,及食材生燜後散發的鮮香合而為一,讓醬香變得更柔順、讓鮮香變得更立體,腐皮吸收了兩者的精華自然爽鮮甜糯,同樣吸咐著燒、悶後醬汁的斑腩微微酥微微軟爛的口感更是讓人一邊喊燙一邊往嘴裡塞,超涮嘴也超好吃的一道燒魚料理,這滋味必需澳門才嚐得到。

韮黃乾炒牛河，韭黃帶著黃中透白的顏色,吃起來有韭黃的香氣又多了少許的爽脆口感還水嫩。一樣很喜歡澳門的炒牛河,因為總能炒出特殊的鑊氣,那恰到好處的鹹香,軟Q滑口的河粉,加上過油的牛肉及韭黃獨特的香氣,不誇張這一盤我可以一個人解決。

蒜蓉炒西蘭花,說來這種簡單的蔬食料理,不知怎地就港澳能做得好,入口是簡單青花菜的鮮脆,咀嚼端還能嚐到帶點蒜香的鮮甜,就連向來不好蔬菜的我都連吃了三四口。

蛋白杏仁茶,蛋白杏仁茶最怕的是那蛋白腥,但這碗只得蛋白的滑口和南北杏交融的甜香,滑口得像豆花,杏仁的風韻入喉仍餘存於嘴裡。

萬壽果南北杏燉桃膠,這是在澳門常見的中式甜品,但我很少見到如此金黃剔亮,桃膠口感極好,木瓜的甜糯和糖水化為一體,這一碗清爽清甜也清甜。

楊枝甘露,要說港澳的甜點知名度,楊枝甘露當屬第一,這一碗的口感濃郁,風味比較偏芒果甜,當中的西米露口感很是滑嫩,讓人一口接一口,瞬間就碗底朝天。

蓮子紅豆沙，這一碗紅豆沙煮得細綿，豆沙的口感若有似無，紅豆甜佐著蓮子香不管是甜度和香氣都添上一層，秋意微涼喝來特別暖心暖胃，混身舒暢，澳門的甜品就是有這種本事。

澳門新葡京月麗(官網)：新葡京酒店3樓，電話：+853 8803 7799，營業時間：11:00-23:00

文章來源：小虎食夢網