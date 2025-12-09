澳門演唱會也被取消！濱崎步證實發聲：一定會和大家相見

日本天后濱崎步先前在上海站的演唱會，遭主辦方以「不可抗力因素」臨時喊卡，而本次巡演最後一站，明年1月10日的澳門場也確定取消，濱崎步也在IG心痛證實，但仍向粉絲喊話「一定會和大家相見」。

濱崎步宣布澳門演唱會取消，並向粉絲們道歉。圖／翻攝自濱崎步IG

濱崎步在IG限時動態發文，表示澳門演唱會雖然經紀公司與主辦單位進行多次協調，但因各種因素，最後必須取消演出，「繼上海場之後，再度讓大家承受這麼大的失落與不便，以及這次在亞洲各地受到大家支持的巡迴，卻無法順利完成最終場就得畫下句點，對此，所有團隊與工作人員都感到非常遺憾與不甘心」。

廣告 廣告

濱崎步也指出，目前正在和公司討論補償方案，未來可能優先取得2026年體育館巡演的門票，並提醒粉絲們保重，「請再給我一點時間，為了不辜負大家的期望，我會盡力而為的」。

濱崎步接連兩場演唱會都遭取消，讓粉絲們都相當心痛，相關話題也在社群平台上廣為討論，甚至有粉絲希望濱崎步可以到台灣加場。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

周杰倫承諾新專輯「明年3、4月推出」！ 曝2026年演唱會計畫

ONCE注意！TWICE台北大巨蛋宣布加場「這1天」 搶票時間在明天

濱崎步上海0觀眾開唱遭陸媒轟「假的」 陸網友傻眼：本人IG都發了...