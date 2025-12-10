澳門演唱會也被迫取消! 濱崎步沉痛致歉:非常遺憾

生活中心／綜合報導

日本天后濱崎步，上海演唱會才喊卡，如今連澳門壓軸演唱會，也被迫取消，濱崎步昨天沉痛宣布，無法將巡演圓滿帶到最後一場，讓她非常遺憾、不捨，表達心痛且沉重的歉意，對於購買上海、澳門門票的粉絲，濱崎步也宣布，可以優先取得2026巡演的門票。

藝人濱崎步上海演唱會才被取消，但她仍對著沒有觀眾的場館，獨自開唱，畫面感動大批網友。沒想到，上海不給唱，現在連明年1月在澳門的壓軸演唱會，也被迫取消。

日本天后濱崎步

濱崎步前一天三度發文，以日文、英文表達，心痛且沉重的歉意，無法將深受亞洲各地粉絲支持的巡演，圓滿的帶到最後一場，令我和整個團隊，感到非常遺憾和不捨，無法為巡演畫下美好句點，不少粉絲都替她難過，紛紛留言加油。

濱崎步日前上海演唱會被取消，對著空無一人的場館開唱（圖／民視新聞）





濱崎步睽違16年的大型巡演，親力親為打造最好效果，卻因為政治力介入，接連被取消。濱崎步也盡最大努力，對購買上海、澳門門票的粉絲，將優先取得2026年的巡演門票，承諾未來一定會和粉絲再見面。

