澳門男來台旅遊自駕「一路狂飆」吞6罰單 不服繳2.5萬「提1關鍵理由」法官判全免

一名澳門籍男子來台旅遊自駕，短短數日內未依國內限速規定，在多條國道與快速道路接連超速，被警方開出6張罰單。（翻攝畫面）

一名澳門籍男子來台旅遊自駕，短短數日內未依國內限速規定，在多條國道與快速道路接連超速，被警方開出6張罰單，不過男子不服判決提起行政訴訟，質疑北市交通事件裁決所未依法完成合法送達，導致他喪失陳述意見權利。對此，台北高等行政法院審理後認定，相關程序確有重大瑕疵，判決6件裁決全數撤銷。

根據判決書指出，澳門籍男子2024年12月底來台自駕旅遊，租用自小客車後，不管國內時速規則，短短數日內多次違規超速，包含國道1號南向124公里處、台74線快速道路12.7公里及4.8公里處、台9線路段、南澳觀音隧道，以及國道5號北向34.9公里處，行車速度均超過最高速限20至40公里不等。最終遭機關依《道路交通管理處罰條例》相關規定，分別裁處5,200元或2,300元罰鍰，合計6件共2萬5400元。

不服繳2.5萬罰單「提1理由」全免繳？

為此，澳洲男不服提起行政訴訟，主張裁罰機關明知他為非本國籍人士，租車資料中亦載明澳門通訊地址，且入出境許可證停留期限僅15天，卻仍將舉發通知與歸責文件寄至在台短期住宿的圓山大飯店，由於寄送時已離境，因此無法收文件，主張自己喪失依法陳述意見、辦理歸責或選擇較低裁罰金額結案的權利。

全案審理時，台北高等行政法院認定，裁罰機關並未確實查明「男子是否仍在國內」，嚴重侵害當事人程序權利，判准撤銷6件裁處，並由裁罰機關負擔訴訟費用。

