澳門男來台狂飆！違規超速吞6罰單2.5萬 他提「1理由」全撤銷判免繳

記者林盈君／台北報導

2024年12月底，一名澳門籍男子來台旅遊，租賃自小客車駕駛，卻在短短幾天內多次超速違規，被警方一口氣開出6張罰單，合計2萬5400元。不過男子提起行政訴訟，表示裁罰機關明知他為非本國籍人士，卻將罰單寄到他短暫居住的圓山大飯店，加上他當時已離境，根本無法收到罰單，也沒有陳述意見的權利。台北高等行政法院審理後，認定相關程序確實有瑕疵，判決6張罰單撤銷。

澳門籍男子來台旅遊，租賃自小客車駕駛，卻多次超速違規，提出行政訴訟撤銷罰單。（示意圖／翻攝畫面）

據了解，該男子來台期間，租賃自小客車，短時間內多次交通違規，包括於國道、台74線快速道路、台9線等超速，被警方開出6張罰單，罰金共計2萬5400元。男子遂提出行政訴訟，表示自己僅來台幾天，相關資料都顯示他並非本國籍，加上入境許可證停留期限僅15天，但罰單卻寄到圓山大飯店，他當時也已離境，喪失陳述意見、與選擇較低額罰鍰結案的權利。

台北高等行政法院審理，認為裁罰機關並未確實查明「男子是否仍在國內」，已侵害當事人程序權利，判准撤銷6件裁處，並由裁罰機關負擔訴訟費用。

不良行為，請勿模仿！

