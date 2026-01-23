澳門男台灣飆車！超速6次挨罰2.5萬 法官「1理由」判全部免繳

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

一名澳門男子於2024年12月來台遊玩，並在旅遊期間租車多次超速，遭警方開罰6張罰單，罰款達2萬5400元，男子不服提行政訴訟，稱開罰機關明知他為外國籍人士，卻將罰單寄至旅遊期間下榻的圓山大飯店，且他早已離境，沒辦法收到罰單也無任何陳述意見權利，經台北高等行政法院審理，任開罰程序確有瑕疵，6張罰單全數撤銷免罰。

一名澳門男子來台遊玩，並在旅遊期間租車多次超速，遭警方開罰6張罰單罰款達2萬5400元，之後卻因開罰程序有瑕疵6張罰單全免罰。（示意圖／翻攝Google Maps）

據了解，該澳門男子來台期間駕駛租賃自小客車，於國道、台74線快速道路、省道台9線皆有超速紀錄，遭警方開罰6張罰單，共罰2萬5400元。男子不服提起行政訴訟，稱自己來台僅數日，且各項資料都顯示他非本國籍，入境許可證也僅15日，但罰單卻是寄到他曾下榻的圓山大飯店，他當時早已離境，不僅無法收到罰單，也沒有陳述意見的機會與選擇較低額罰鍰結案的權利。

台北高等行政法院經審理後認為，裁罰機關未依《行政程序法》第86條規定辦理境外送達，且也無確認該男子是否還在境內，便依裁罰基準表處以最高金額罰鍰，確實侵害當事人程序權利，判准將6張罰單撤銷免罰，且由裁罰機關負擔訴訟費用。

