澳門移交26年 陸委會：愛國者治澳持續高舉

陸委會今天(19日)公布「澳門移交26週年情勢研析報告」。報告指出，澳門整體政治發展持續高舉「國家安全」、「愛國者治澳」原則，另還首次動用「澳門國家安全法」拘捕澳門民主派前立法會議員，第八屆立法會選舉更以國安為由，取消現任議員12人參選資格，引發國際關切。

陸委會表示，中共治理澳門高舉愛國主義，港澳辦主任夏寶龍赴澳考察，相關發言延續「愛國原則」，並點名港澳工商界應以國家利益為重；且過去一年來，澳門政府官員頻繁赴中交流訪問，並簽署多項合作文件，而中共「關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」更首提「愛國者治澳」。

經濟方面，陸委會指出，澳門經濟呈現回溫，但相關報告及評估都認為澳門因為專業人才短缺，導致經濟多元發展面臨挑戰；社會方面，澳門獨立媒體「論盡媒體」今年以來屢遭打壓，記者更於採訪時遭到史無前例的逮捕，最後無奈停辦，輿論指「澳門獨立新聞已無立足之地」，未來澳門社會多元意見恐難再有表達空間。

陸委會表示，我方秉持務實原則，維繫台、澳有序互動，未來也會以人民福祉為本，持續健全雙方交流管理機制，維繫台灣與澳門關係。