澳門英皇娛樂酒店出售79公斤「黃金地磚」大賺3.6億 股價漲近10％

澳門英皇娛樂酒店近日公告售出79公斤「黃金地磚」，大賺9020萬港元。翻攝英皇娛樂酒店臉書



近期國際黃金價格飆漲，上月29日一度觸及5594.82美元創下歷史新高，澳門英皇娛樂酒店近日宣布已將該酒店「黃金大道」合計共重79公斤之多塊金磚售出，代價約9970萬港元（約台幣4.04億元），由於這批黃金原本帳面價值僅940萬港元，扣除交易成本賺得約9020萬港元（約台幣3.65億元）獲利近10倍，今天港股開盤後，英皇娛樂酒店股價一度大漲逾20%，下午收盤仍大漲9.7%。

澳門英皇娛樂酒店外觀金碧輝煌，尤其以酒店大廳內鋪設78塊總重量約79公斤的瑞士999.9純金地磚聞名遐邇，酒店將其命名為「黃金大道」。不過，近日有網友爆料，上月底發現「黃金大道」消失，英皇娛樂酒店則回應，「黃金大道」於1月29日晚上撤走，與酒店內部裝修需要有關。

英皇娛樂酒店有限公司本月4日在官網發布主要交易公告，該公司已將總重79公斤的黃金地磚出售給香港賀利氏有限公司的全資附屬公司，代價約9970萬港元。此價格是由賣方及買方經考慮該貴金屬的市場價格後，經公平磋商並按正常商業條款釐定。

英皇娛樂指出，買方為一間於香港註冊成立的有限公司，且為賀利氏有限公司的全資附屬公司，成立於1974年，透過其位於香港的設施及辦事處提供貴金屬精煉、製造、貿易及物流服務。賀利氏有限公司為香港黃金交易所會員，並獲得倫敦金銀市場協會及倫敦鉑金和鈀金市場的認證。

英皇娛樂並表示，原本這批黃金地磚的帳面價值約為940萬港元（即等同該貴金屬之原始購入價），若加上交易成本約為10萬港元（包括運輸及淨化費用），董事預期來自出售事項將確認收益約9020萬港元，等於獲利10倍。

澳門英皇娛樂酒店近日公告售出79公斤「黃金地磚」。翻攝英皇娛樂酒店網站

英皇娛樂強調，過去二十年來，為了在酒店內的賭場營造奢華輝煌的氛圍以提升品牌形象，集團將金磚鋪滿酒店大廳地面的主要通道區域，吸引了大量人流，自終止博彩業務營運後，集團積極籌劃其他娛樂及休閒設施，且鑑於相關區域擬進行翻新及重新佈局，這批金磚原作為酒店陳設的一部份，已不再與酒店未來的主題相關。

英皇娛樂指出，鑑於當前的市場狀況及黃金市場價格目前處於高位水平，董事認為出售事項對集團而言為一個良好機會，且能實現和釋放該批黃金的價值，同時本集團未來能夠節省與該貴金屬相關的保安及保險費用，所得款項淨額將加強集團的財務狀況，使其可在適當的投資機會出現時進行投資。

國際黃金價格持續飆漲。路透社資料照片

英皇娛樂酒店拆光金磚出售的消息引發香港投資人關注，今天港股開盤後，股價一度大漲逾20%，下午收盤仍大漲9.7%，股價報0.27元。據《中央社》指出，英皇娛樂酒店持有人是香港娛樂大亨楊受成，先前因旗下的房地產投資公司虧損逾百億，目前也處於賠錢狀態，如今出脫這批黃金地磚，對於集團財務情況可說不無小補。

