澳門葡京人打造聖誕繽紛樂園 精彩活動全面引爆節慶氛圍

聖誕佳節氣氛日漸濃厚，澳門葡京人 H853 Fun Factory 娛樂小鎮化作充滿聖誕氛圍的冬日甜蜜樂園，特別呈現多款驚喜主題優惠，並精心策劃一系列節日特色活動，為旅客打造集購物、娛樂、打卡及親子互動於一體的沉浸式歡樂場景。在 H853 Fun Factory 娛樂小鎮不僅能盡情享受購物與休閒娛樂的樂趣，更可與摯愛親朋攜同寵物，共同投入冬日的歡樂氛圍，留下難忘的節慶回憶。

澳門葡京人打造聖誕繽紛樂園 精彩活動全面引爆節慶氛圍

娜娜聖誕夾夾樂甜蜜加碼

即日起至12月31日，澳門葡京人 H853 Fun Factory 娛樂小鎮攜手原創IP角色「娜娜」推出「娜娜聖誕夾夾樂甜蜜加碼」購物獎賞活動，為訪客帶來更具吸引力的節慶禮遇，旅客憑兩張於H853 Fun Factory娛樂小鎮內不同商戶之當日有效消費單據（每張最低消費額為澳門幣50元），兩張單據合計滿澳門幣1,500元，即有機會贏取星宇航空機票、iPhone 17 Pro Max、等豐富禮品，為節日消費增添更多驚喜。

廣告 廣告

此外，澳門葡京人 H853 Fun Factory 娛樂小鎮於即日起至12月31日同步推出多項節日限定優惠，超過二十家商戶涵蓋時尚服飾、潮流生活、餐飲及親子娛樂等，部分商品及體驗優惠低至5折，為旅客呈現豐富多樣的冬日購物選擇。

澳門葡京人打造聖誕繽紛樂園 精彩活動全面引爆節慶氛圍

聖誕佳節精彩活動紛至沓來

為進一步豐富旅客的聖誕節體驗，澳門葡京人 H853 Fun Factory 娛樂小鎮特別推出多個主題活動，從親子互動、節慶表演、現場巡遊到創意手作工作坊，滿足不同年齡層的節日消閒需求，旅客亦可攜同寵物蒞臨，盡情沉浸於濃厚的節日氛圍。 查看原文