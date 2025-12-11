澳門電影盛典「眾星齊聚」 吳尊被稱「從小的偶像」他秒自救

2025實力派電影盛典在澳門隆重舉行，現場匯聚了惠英紅、郭采潔、昆凌等眾多知名藝人，共同見證這場星光熠熠的盛會。各位明星以精心準備的造型亮相紅毯，展現獨特魅力，吸引眾多目光。然而活動中出現小插曲，當吳尊步上星光大道時，主持人脫口而出「你是我小時候的偶像」，一度造成現場氣氛尷尬，所幸吳尊機智應對，化解了這個意外情況。

惠英紅氣派登場。（圖／取自Studio City Macau 新濠影滙 臉書）

這場電影盛典星光璀璨，卡司陣容越晚越強大。作為紅毯壓軸級貴賓，惠英紅以膚色緞面禮服搭配精緻刺繡亮相，展現出影后獨有的內在高雅。當被問及對青年演員的建議時，惠英紅表示，做每一行業都應該去愛自己的工作，包括演員。惠英紅在華語影壇被譽為傳奇，曾一舉攬獲三座金像獎最佳女主角。

郭采潔率樂團成員一起走紅毯。（圖／取自Studio City Macau 新濠影滙 臉書）

昆凌也以平口絨質黑色禮服現身，並用珍珠點綴造型，整體氣質顯得超級貴氣。這位觀眾熟悉的「天王嫂」吸引了不少媒體關注。而好久不見的郭采潔則以樂團主唱的身分與夥伴一同亮相。主持人在訪談中提到了郭采潔早期「優格女孩」的頭銜，並談及她從優格女孩到顧里，再到獨立音樂創作人的多重身分轉變。

吳尊被主持人說「小時候的偶像」令吳尊一度語塞。（圖／取自Studio City Macau 新濠影滙 臉書）

活動中出現的小插曲發生在吳尊登場時。當主持人脫口說出「你是我小時候的偶像」後，現場氣氛一度尷尬，但主持人立即補充「長大了你依舊是我的偶像」來挽回。面對主持人要求用電影鏡頭形容澳門電影之城的相當抽象問題，吳尊表示，澳門有著中西合併的文化特色，非常有魅力。憑藉在演藝圈20年的經驗，吳尊機智地回應了這個挑戰性問題。

