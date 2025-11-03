澳門《博彩法》祭大限! 「衛星賭場」紛關門 「英皇宮殿」正式關閉

受到澳門《博彩法》修法影響，越來越多「衛星賭場」宣布停止營業，其中就包含香港「英皇集團」旗下的賭場「英皇宮殿」。圖為澳門賭場示意圖。 圖:翻攝自騰訊網(資料照)

[Newtalk新聞] 澳門當局於 2022 年修訂《博彩法》，要求境內「衛星賭場」在 2025 年底前自行結束營運，或出售給特定的博彩公司營運。隨著期限逐漸逼近，越來越多「衛星賭場」宣布關門，其中就包含由香港「英皇集團」營運的「英皇宮殿」。有外媒報導分析指出，除了受到《博彩法》修法影響外，「英皇宮殿」的關閉可能也與「英皇集團」身陷連年虧損的窘境有關。

根據中國《騰訊新聞》報導，當地時間 30 日深夜 12 點，英皇宮殿正式停止營業，賭場內的螢幕也從原先「娛樂場」的廣告，轉變為當地酒店的宣傳影片。

廣告 廣告

一位英皇宮殿工作人員接受《騰訊新聞》訪問時指出，早在強颱「樺加沙」襲擊港澳期間，英皇集團就已開始陸續撤掉賭桌，僅留下部分老虎機供民眾使用。該名工作人員表示，隨著博彩業務陸續關閉，荷官、監場等工作人員也相繼離職，「撤掉賭桌，就意味著賭場進入了關閉的倒數計時」。

報導稱，與一般賭場不同，「英皇宮殿」有著龐大的流量基礎， 2006 年 1 月 20 日開業時，包含成龍、劉德華、張學友在內英皇旗下的藝人悉數參加開幕活動，瞬間讓「英皇宮殿」獲得了大量的知名度。隨後，「英皇宮殿」也憑藉著「英皇集團」的影響力，迅速的在競爭激烈的澳門博彩業中打出一片自己的小天地，光是 2006 財年的收入就高達 12 億港幣，遠超一般「衛星賭場」 5 億港幣的成績。

該報導指出，雖然英皇宮殿的規模遠不及永利皇宮、金沙渡假村、澳門銀河等綜合渡假村，但即使面臨新冠肺炎疫情的衝擊，英皇宮殿每年淨利潤仍能能達到 3 億港幣的規模，毛利率也長年保持在 60% 以上，幾乎可以被稱為「一頭穩定的現金奶牛」。

然而，該報導認為，導致英皇宮殿面臨關閉命運的原因，除了《博彩法》的修正外，還可能與英皇集團的營收問題有關。報導稱，英皇集團的業務涉及鐘錶、房地產、娛樂、酒店以及博彩等多個領域，在香港、澳門與中國國內都有佈局。

該報導表示，截至 2024 年為止，英皇集團旗下的 7 間上市公司中，僅剩英皇鐘錶珠寶還具備盈利能力，房地產、賭場相關的上市公司皆面臨嚴重虧損，德勤會計師事務所甚至以英皇集團多項貸款逾期為由，對英皇集團是否具有繼續經營的能力發起質疑。

雖然澳門 11 間衛星賭場陸續宣布關閉，但該報導認為，澳門的博彩業仍在持續「蓬勃發展」，並未因此走上下坡路。該報導引用美國「摩根大通」集團發布的研究報告指出，澳門博彩業的收入目前仍呈現明顯的前在上行趨勢，推測 10 月份的博彩收入可能超過 230 億港幣，創下 71 個月以來的新高。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

（影）黑鷹大突襲! 布達諾夫親率特戰部隊入前線 烏重奪紅軍城主動權

(影) 烏軍多布羅皮利亞大反攻! 緩慢進攻欺敵 殲1200多俄兵 解放多個村莊