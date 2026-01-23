澳門「超速仔」來台飆車挨罰2.5萬元！法官「1原因」判他全部免繳

澳門男來台10天開車狂超速，被開了6張罰單總計2萬5400元，最終全部撤銷。示意圖。資料照



一名澳門籍男子於2024年底來台旅遊期間租車自駕，短短數日內在國道、快速道路金接連超速遭舉發，共被開了6張罰單、合計2萬5400元，男子不服裁罰結果，主張裁罰機關未依法完成合法送達，導致其喪失陳述意見及選擇較低額罰鍰結案的權利。台北高等行政法院審理後認定，裁罰程序確有重大瑕疵，判決6件裁處全數撤銷。

判決指出，該名澳門籍男子於2024年12月23日入境台灣、2025年1月2日離境，大概只停留10天，然而，他在台期間租借自小客車旅遊，卻陸續在多處路段遭測速照相舉發，包括國道1號南向124公里處、台74線快速道路12.7公里及4.8公里處、台9線路段、南澳觀音隧道，以及國道5號北向34.9公里處，行車速度均超過速限20至40公里不等。

裁罰機關依《道路交通管理處罰條例》規定，分別裁處每件5200元或2300元罰鍰，6件合計裁罰2萬5400元。然而，男子指出，裁決機關明知其為短期停留的非本國籍人士，入境許可證亦清楚記載停留期限僅15天，且租車資料中載有澳門通訊地址，卻仍將舉發通知單與相關歸責文件寄到他短暫住宿的圓山大飯店。

男子表示，裁罰文件寄送時他早已退房並離境，實際上根本無法收受任何通知，因而錯失依法陳述意見、辦理歸責或選擇較低裁罰金額結案的機會，程序已明顯侵害其權益。

法院調查後認為，裁罰機關未依《行政程序法》第86條規定辦理境外送達，也未查明當事人是否仍在國內，即逕行裁決並依裁罰基準表裁處罰鍰，屬於程序上重大違失。法官指出，逕行舉發案件中，舉發通知單須合法送達，否則後續裁決即難認適法。

最終，法院判准撤銷6件裁處，裁罰機關須負擔訴訟費用300元，並給付該名男子300元，全案仍可依法上訴。

