澳首批AH-64E完成適航認證 將啟動飛訓

記者丘學陞／綜合報導

澳洲國防部11月28日證實，澳洲陸軍已完成首批4架AH-64E攻擊直升機的驗收與適航認證作業，接下來將在湯斯維爾基地展開飛行訓練作業，朝逐步接替戰備任務進度邁進。

澳洲國防部表示，該批AH-64E在9月下旬由美國本土以空運方式交付，在完成初步驗收、適航性認證等各項必要作業後，進駐澳洲東北部昆士蘭州的湯斯維爾基地；後續將逐步驗證後續操作流程、展開進階飛行訓練，確保機隊逐步形成戰力、開始承擔戰備任務，同時也將持續培訓合格空地勤人員，確保未來AH-64E機隊後勤維保與部署需求。

廣告 廣告

根據先前報導指出，澳洲陸軍共採購29架AH-64E，為同系列最新改良構型，具備先進感測器、資料鏈、網路作戰能力，以及與無人系統協同作戰能力；預定後續於2029年底完成交付後，全數編入澳洲陸軍第1航空團，並逐步取代原有的「虎式」攻擊直升機，擔負各項火力支援與打擊任務，提升澳洲防衛作戰能量。