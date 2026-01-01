澳「幽靈蝙蝠」成功射AIM-120空空導彈! 專家 : 開啟無人僚機協同作戰新時代

澳大利亞 MQ-28A 無人機成功地試射 AIM-120 空對空導彈 圖 : 翻攝自看航空

[Newtalk新聞] 高度自主化的無人僚機加入未來空戰已成定局，而澳大利亞 MQ-28A 無人機成功地試射 AIM-120 空對空導彈，表明這一未來場景已經實現。

2025 年 12 月 8 日，波音防務公司澳大利亞分部與澳大利亞空軍合作，利用一架 MQ-28A「幽靈蝙蝠」（Ghost Bat）無人機成功地試射一枚 AIM-120 空對空導彈，並摧毀了「戰鬥機級」靶機。

本次試驗首次對無人機自主空戰及有人/無人協同作戰相關技術進行了驗證，標誌著 MQ-28A 「協同作戰飛機」（CCA）專案開始從驗證走向實戰，即將進入實戰部署階段，預示著無人機參與高端空戰的新時代來臨。

F/A-18E/F 「超級大黃蜂」 戰機。 圖：翻攝自 騰訊網 直新聞

這次參加測試的飛機除一架攜帶有 AIM-120 中距空對空導彈的 MQ-28A 無人機外，還包括一架 F/A-18F「超級大黃蜂」雙座戰鬥機和一架 E-7A「楔尾」空中預警機，負責模擬敵方戰鬥機的則是一架奎奈蒂克澳大利亞公司提供的「不死鳥」噴氣動力靶機。測試中設定了一個高度逼真、接近實戰的空戰場景，以驗證 MQ-28A 無人機作為網路化殺傷鏈中的關鍵節點，並在實戰狀態下有效使用空戰武器的能力。

當 F/A-18F 探測到「不死鳥」靶機並對其保持穩定跟蹤後，所獲取的目標資料通過資料鏈即時傳輸給 E-7A 預警機和 MQ-28A 無人機，由此在三者之間實現資料共用。

美國空軍E-7A「楔尾」預警機。 圖 : 翻攝自USAirForce

根據所接收到的目標資訊，MQ-28A 對自身位置和飛行姿態進行即時調整，以搶佔有利的發射陣位。E-7A 預警機上的操作員在對交戰條件進行評估後，向 MQ-28A 下達攻擊指令，後者隨即發射其機腹左側掛架攜帶的 AIM-120 空對空導彈並成功摧毀靶機。在MQ-28A 發射導彈的過程中，E-7A 預警機的操作員對其保持著密切監控，必要時可下達中止開火的指令。

在此次射擊測試過程中，MQ-28A 無人機主要扮演「外置武器攜帶平臺」或「武器射手」的角色，其目標資訊獲取、火控解算和導彈中制導等作戰環節，均由 E-7A 預警機和 F/A-18F 戰鬥機所構建的殺傷網提供支援。

E-7 預警機可與 F-22、F-35 及未來的 F-47 戰機無縫整合，成為現代空戰管理與指揮控制的核心。 圖:翻攝自X帳號@Aurora107E

根據英國《飛行國際》、美國《航空週刊》等國外媒體的最新披露，此次測試期間 MQ-28A 只接收了「起飛」、「進入戰鬥空中巡邏」、「攔截目標」和「開火許可」四個高級指令，而包括「發現」、「定位」、「跟蹤」、「瞄準」在內的各個作戰環節，均由該機自主完成，由此實現了「以最少人工干預完成多個預定任務」，表明該機已經具備很強的自主空戰能力，能夠順利完成「端對端」空空作戰殺傷鏈的閉環。

此次MQ-28A實彈射擊測試並不是世界範圍內無人機首次成功發射空對空導彈。在此之前的 11 月 28 日，土耳其拜卡（Baykar）公司研製的「紅蘋果」（KIZILELMA）無人機已經成功地進行了發射「遊隼」中距空對空導彈並擊落靶機的相關測試。

土耳其國產無人戰鬥機「紅蘋果」，日前完成以空對空飛彈，在視距外擊落高速噴射引擎目標機測試。寫下獨步全球紀錄。 圖：翻攝拜卡官網

MQ-28A此次測試的技術突破主要在於對有人-無人協同作戰的完整鏈路或流程進行了成功驗證：F/A-18F 戰鬥機負責目標的早期探測跟蹤，E-7A 預警機負責整個行動的指揮控制，MQ-28A 無人機則負責導彈發射、摧毀目標任務的最終執行。這表明，戰時 MQ-28A 的作戰行動將可以得到己方作戰體系的強有力支援，包括由己方預警機、戰鬥機及其他空中/地（水）面裝備構建的殺傷網提供目標指示，這在日益強調體系對抗的現代空中戰場上非常具有實用價值。

澳洲的MQ－２８Ａ無人僚機(CCA) 掛載 AIM-120 空空導彈。圖 : 翻攝自看航空

按照澳大利亞空軍的計畫，今後 MQ-28A 將作為無人僚機，與有人駕駛的 F-35A 及 F/A-18F 戰鬥機、EA-18G 電子戰飛機、KC-30A 加油/運輸機等協同作戰，在這些飛機前方空域執行任務。

例如，一架 F-35A 戰鬥機可以同時控制多架 MQ-28A 無人機，由其執行前沿偵察、電子攻擊、誘餌欺騙、對敵方防空系統/空中目標實施首輪打擊等任務；此外，MQ-28A 也可用來為 E-7A 預警機、KC-30A 加油/運輸機等高價值支援保障飛機提供伴隨護航，以提高這些飛機的戰場生存力。

發射後的AIM-120導彈。 圖 : 翻攝自看航空