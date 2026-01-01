澳「幽靈蝙蝠」成功射AIM-120空空導彈! 專家 : 開啟無人僚機協同作戰新時代
[Newtalk新聞] 高度自主化的無人僚機加入未來空戰已成定局，而澳大利亞 MQ-28A 無人機成功地試射 AIM-120 空對空導彈，表明這一未來場景已經實現。
2025 年 12 月 8 日，波音防務公司澳大利亞分部與澳大利亞空軍合作，利用一架 MQ-28A「幽靈蝙蝠」（Ghost Bat）無人機成功地試射一枚 AIM-120 空對空導彈，並摧毀了「戰鬥機級」靶機。
本次試驗首次對無人機自主空戰及有人/無人協同作戰相關技術進行了驗證，標誌著 MQ-28A 「協同作戰飛機」（CCA）專案開始從驗證走向實戰，即將進入實戰部署階段，預示著無人機參與高端空戰的新時代來臨。
這次參加測試的飛機除一架攜帶有 AIM-120 中距空對空導彈的 MQ-28A 無人機外，還包括一架 F/A-18F「超級大黃蜂」雙座戰鬥機和一架 E-7A「楔尾」空中預警機，負責模擬敵方戰鬥機的則是一架奎奈蒂克澳大利亞公司提供的「不死鳥」噴氣動力靶機。測試中設定了一個高度逼真、接近實戰的空戰場景，以驗證 MQ-28A 無人機作為網路化殺傷鏈中的關鍵節點，並在實戰狀態下有效使用空戰武器的能力。
當 F/A-18F 探測到「不死鳥」靶機並對其保持穩定跟蹤後，所獲取的目標資料通過資料鏈即時傳輸給 E-7A 預警機和 MQ-28A 無人機，由此在三者之間實現資料共用。
根據所接收到的目標資訊，MQ-28A 對自身位置和飛行姿態進行即時調整，以搶佔有利的發射陣位。E-7A 預警機上的操作員在對交戰條件進行評估後，向 MQ-28A 下達攻擊指令，後者隨即發射其機腹左側掛架攜帶的 AIM-120 空對空導彈並成功摧毀靶機。在MQ-28A 發射導彈的過程中，E-7A 預警機的操作員對其保持著密切監控，必要時可下達中止開火的指令。
在此次射擊測試過程中，MQ-28A 無人機主要扮演「外置武器攜帶平臺」或「武器射手」的角色，其目標資訊獲取、火控解算和導彈中制導等作戰環節，均由 E-7A 預警機和 F/A-18F 戰鬥機所構建的殺傷網提供支援。
根據英國《飛行國際》、美國《航空週刊》等國外媒體的最新披露，此次測試期間 MQ-28A 只接收了「起飛」、「進入戰鬥空中巡邏」、「攔截目標」和「開火許可」四個高級指令，而包括「發現」、「定位」、「跟蹤」、「瞄準」在內的各個作戰環節，均由該機自主完成，由此實現了「以最少人工干預完成多個預定任務」，表明該機已經具備很強的自主空戰能力，能夠順利完成「端對端」空空作戰殺傷鏈的閉環。
此次MQ-28A實彈射擊測試並不是世界範圍內無人機首次成功發射空對空導彈。在此之前的 11 月 28 日，土耳其拜卡（Baykar）公司研製的「紅蘋果」（KIZILELMA）無人機已經成功地進行了發射「遊隼」中距空對空導彈並擊落靶機的相關測試。
MQ-28A此次測試的技術突破主要在於對有人-無人協同作戰的完整鏈路或流程進行了成功驗證：F/A-18F 戰鬥機負責目標的早期探測跟蹤，E-7A 預警機負責整個行動的指揮控制，MQ-28A 無人機則負責導彈發射、摧毀目標任務的最終執行。這表明，戰時 MQ-28A 的作戰行動將可以得到己方作戰體系的強有力支援，包括由己方預警機、戰鬥機及其他空中/地（水）面裝備構建的殺傷網提供目標指示，這在日益強調體系對抗的現代空中戰場上非常具有實用價值。
按照澳大利亞空軍的計畫，今後 MQ-28A 將作為無人僚機，與有人駕駛的 F-35A 及 F/A-18F 戰鬥機、EA-18G 電子戰飛機、KC-30A 加油/運輸機等協同作戰，在這些飛機前方空域執行任務。
例如，一架 F-35A 戰鬥機可以同時控制多架 MQ-28A 無人機，由其執行前沿偵察、電子攻擊、誘餌欺騙、對敵方防空系統/空中目標實施首輪打擊等任務；此外，MQ-28A 也可用來為 E-7A 預警機、KC-30A 加油/運輸機等高價值支援保障飛機提供伴隨護航，以提高這些飛機的戰場生存力。
更多Newtalk新聞報導
謝步智觀點》川普竟當「魔鬼代言人」逼澤連斯基割地 歐「志願聯盟」將再捍衛烏
更新》瑞士元旦重大慘劇! 滑雪勝地酒吧爆炸數十死百傷 當地封鎖設禁飛區
其他人也在看
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 1 小時前 ・ 54
曾馨瑩IG分享滑雪照 郭台銘髮色近況曝光
[NOWnews今日新聞]鴻海集團創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩把握去年年末時光，與家人一同前往日本滑雪、旅行。曾馨瑩昨（31）日在Instagram發部影片，其中更包含多張和郭台銘一起合照，更是在鴻海科技...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 17
賴清德元旦大發飆 怒嗆彈劾浪費時間
國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 638
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 24
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 92
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 38
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 1 天前 ・ 46
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 292
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 9 小時前 ・ 16
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 203
謝京穎雙胞胎性別揭曉！見粉色氣球超驚喜 嗨喊：恭喜老公入住女子宿舍
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星謝京穎與Energy成員張書偉結婚2年，夫妻倆於上個月18日宣布懷孕喜訊。而在元旦這天謝京穎於社群分享公佈了寶寶的性別是...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 11
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝 揭解放軍上將集體落馬內幕
中共解放軍東部戰區近期發動「正義使命-2025」大規模軍演，兩天內偵獲高達130架次共機與22艘艦艇。然而，這場原本意在威懾台灣的「肌肉秀」，卻反被國軍揭露其軍事透明度的脆弱性。三立政論《新台派上線》曝光一組令外界震驚的高清照，內容竟是共軍空警-500預警機剛從中國機場起飛、尾部還冒著黑煙的瞬間，就被國軍精準標定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 184
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 10
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 5
曹西平有高血壓！營養師揭少吃「5大高鈉食物」 麻油雞也上榜
66歲資深藝人曹西平29日猝逝，他的乾兒子透露，曹西平生前有高血壓問題，疑似因此猝逝。營養師孫語霙在臉書提到，若想穩定血壓，飲食方面不僅少油少糖，也要控制鈉的攝取量，對此分享「5種高鈉食物」，建議高血壓族群淺嘗輒止，避免血壓飆升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
演習吃大餐2／軍演正烈海委大官爽吃老饕宴 學者憂美方搖頭放生台灣
中共「正義使命-2025」的大規模環台實彈軍演被視為劍指「美國對台軍售」的警告，加上範圍觸及台灣領海基線，區域局勢緊張一觸即發，國際社會也高度關切，除了美方國務院跨黨派部分國會議員發聲支持台灣外，日本政府也強烈重申台海和平穩定對國際社會至關重要；另外像歐盟的英...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 247
第一個沒有大S的跨年 小S母女含淚曝思念心聲
大S（徐熙媛）2025年二月因病離世，小S先前就曾透露，往年全家人都會聚集在大S家吃飯跨年，今年是第一年沒有大S的跨年夜，小S也在元旦這天，曬出與媽媽黃春梅一同看煙火的照片，寫下「每一年的煙火，妳都會跟我們一起看」，滿懷思念之情，眼眶也有些濕潤。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 4
專欄／史上最強陣容？ 經典賽中華隊旅外選手占一半且全員高層級
2025年即將告一段落，2026年全球棒壇的第一件大事將是3月5日開戰的世界棒球經典賽，中華隊已經選出35人大名單，預定...夠棒網 ・ 1 天前 ・ 25