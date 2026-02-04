澳13歲少年長泳4小時求援 成功救回海上受困家人

西澳洲觀光小鎮昆爾特立一處海灘，海面看似平靜而清澈，但是1月31日亞波比和家人在這處海域滑獨木舟和立槳時，卻被洶湧的海浪捲走。

海上搜救隊人員表示，「他們在這裡被沖走，然後被沖到這裡，最後在這裡獲救。」

當時亞波比一家人被沖到距岸邊14公里遠，他奮力划著獨木舟，想回岸上求救，無奈船隻不斷進水，他只好改成游泳前進。

游泳救人小英雄亞波比回憶，「我開始穿著救生衣游泳，但不久就發現不管用 ，所以我脫下救生衣，把繩子綁在腳上，但還是不行，所以我不得不解開救生衣，然後游到岸邊。」

亞波比說，從蛙式、自由式到仰式，他只記得變換姿勢不斷的游，途中或許因為太累了，他似乎看到水中有什麼怪物，一度感到非常害怕，但又想著一定要克服不可。

游泳救人小英雄亞波比說：「我當時喘得要命，但感覺不到自己有多累，我不知道，我當時滿腦子想的都是生活中發生的事，我想，有那麼一會兒，我想到了湯瑪士小火車，努力讓自己想起一些快樂的事。」

就這樣亞波比花了4小時游回岸邊，距離長達4公里。警方和搜救隊獲報後隨即動員，並派出直升機，最後終於將他的母親和弟弟妹妹救上岸。亞波比發揮驚人的意志力，英勇救回家人的故事，也因此躍上國際新聞版面，傳為佳話。