澳16歲以下社媒禁令將生效 2青少年對政府提憲法訴訟

坐在書桌前，15歲的澳洲青少年瓊斯正在認真寫數學作業，偶爾還會觀看數學相關的解釋影片。

澳洲針對16歲以下青少年的社群媒體禁令，包括禁止YouTube、Meta旗下的Instagram、TikTok，和Snap旗下的Snapchat等平台，將從12月10日開始生效，預計將有超過百萬人帳號會被刪除。

但瓊斯認為，這項禁令損害青少年的憲法權利，也剝奪了青少年發聲的管道，因此與另一名少年奈蘭德對政府提起憲法訴訟。

提訴澳洲政府青少年瓊斯表示，「我認為，身為一名澳洲青少年，我們整體的憲法權利將會被剝奪，這項禁令還會讓我們變成隱形人，我們將無法分享自己的觀點或意見，也無法聽到他人的觀點和意見，無論是政治或其他觀點，所有的事。」

瓊斯認為，社群媒體是青少年維繫人際關係的重要工具，宛如現代的公共廣場，能接收到多元化的觀點和意見，政府應該把重點放在消除社群媒體的有害因素，像是網路霸凌、和網路掠奪型行為；這種只針對青少年的禁令不只不公平，依舊可以讓人輕易看到有害身心的發文、影片。

瓊斯說：「有人在討論如何繞過禁令使用社媒，我知道我很多朋友都會這麼做，我覺得這其實讓學童處於更危險的處境，因為當孩子偷偷摸摸做一件事時，事情就可能變得非常危險。」

這項禁令的社會影響力巨大，社群媒體使用權的不平等，可能會讓青少年在同齡群體中的溝通出現隔閡。瓊斯認為，引導孩子上網應該是父母的責任，而不是政府的責任。

除了青少年的訴訟，澳洲媒體也報導，影音平台YouTube也預計會提告澳洲政府。

儘管如此，包括歐洲議會、丹麥、法國、馬來西亞等國家，都在考慮跟進類似的禁令。

歐洲議會在11月27日就通過決議，限定使用社群媒體的年齡必須年滿16歲，13歲到16歲需要家長或監護人同意，而13歲以下完全禁用，不過這個決議沒有法律效力；而馬來西亞的青少年社群媒體禁令，預計會在2026年上路。