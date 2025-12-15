澳16死恐攻慘況曝 勇民徒手制伏槍手1／澳洲近30年最嚴重！雪梨邦迪海灘槍手掃射釀16死

槍擊事件受害人遺留的物品，被擺放在邦迪海灘的一處斜坡。（路透社）

澳洲雪梨知名景點邦迪海灘，昨天（14日）發生大規模槍擊，目前已知至少16人死亡，由於事發當下正在舉行「猶太光明節活動」，海灘上聚集大批人潮，這起案件也被官方定調為「反猶主義」的恐怖攻擊。美國總統川普對此公開發聲譴責，以色列總理納坦雅胡批評澳洲政府的政策，助長了反猶太主義威脅。

海灘上的民眾聽到槍響，立刻放聲尖叫倉皇逃跑，背景不斷傳出槍聲，場面怵目驚心。澳洲雪梨知名景點邦迪海灘，14日傍晚驚傳槍響。有目擊民眾拍下，2名槍手站在天橋上制高點位置尋找目標，使用疑似長管步槍對著人群開火。

目擊者：「我當時聽到了，我也不確定，大概有40、50聲槍響吧，所以當時還不確定到底發生了什麼事。」

事發當下正在舉行猶太教光明節慶祝活動，現場聚集超過1000人，整個海灘都是人群。槍手攻擊持續約10分鐘，大批民眾四散奔逃，湧入沙灘附近的街道和公園。

澳洲當局表示：「今天（12/15）早上我懷著非常悲痛的心情報告，目前已確認有16人身亡，其中15人是無辜的民眾，1人是槍手。」

澳洲當局表示，年紀最小的罹難者是一名年僅10歲女童。另外，還有數十人住院治療，其中包含2名傷勢嚴重的員警。澳洲當局：「這是一起針對澳洲猶太社群的攻擊，就發生在光明節慶祝的第一天。」

這起攻擊是澳洲近年來最嚴重的槍擊案，警方已將事件定調為恐怖攻擊，各國領袖也紛紛發聲。以色列指責澳洲政府：「我告訴他們（澳洲政府），他們的政策正在助長反猶太主義的火焰，並且正在鼓勵在澳洲街頭蔓延的反猶情緒。」以色列指責澳洲政府透過承認巴勒斯坦國的舉動，助長了反猶太主義。

美國總統川普公開譴責：「正如你們所知，澳洲發生了一起可怕的襲擊事件，這顯然是一起反猶太主義攻擊，我想向所有受害者致上哀悼。」川普公開譴責以宗教與族群為目標的暴力行為，並向罹難者與家屬表達慰問。

