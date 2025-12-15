澳16死恐攻慘況曝 勇民徒手制伏槍手3／澳洲槍擊案！男「奪槍」壓制槍手 親戚讚：100%英雄

有7千多人跑到募款網站，為邦迪海灘英雄的善心之舉捐款。（翻攝自Go Fund Me網站）

澳洲雪梨知名景點邦迪海灘14日驚傳槍擊事件，造成大量死傷。不過網路流傳一段影片顯示，事發當時，1名男子不顧自身安危，徒手制伏槍手，並奪槍逼退對方，成功減少了更多傷亡，讓他被親戚、當局與媒體譽為英雄。

白色上衣男子從車子後方衝上前，徒手擒抱持槍開火的槍手。經過一陣扭打後，成功奪槍。他是這次澳洲槍擊慘案中的英雄，43歲的穆斯林艾哈邁德。而在奪槍後，他持槍逼退槍手，隨後再放下槍，澄清自己不是嫌犯。艾哈邁德的英勇舉動被拍下來上傳社群，獲得廣泛讚揚。但他也因此身中兩槍，緊急送醫急救。艾哈邁德表弟Mustafa：「他（艾哈邁德）有動手術，但我們希望他沒事。他是英雄！100%！他是英雄！因為我們在社群媒體看到的，他就像100%的英雄！」

廣告 廣告

澳洲槍擊慘案不只有英雄，還有悲壯的倖存者。他是國際人權律師奧斯特洛夫斯基，事發當時他正和家人一起在海灘慶祝光明節，沒想到卻突然傳出槍響，現場頓時一片混亂。而事實上，奧斯特洛夫斯基還曾在哈瑪斯的音樂節大屠殺中死裡逃生過。

國際人權律師奧斯特洛夫斯基：「我從（2023年）10月7日的事件中倖存下來。我過去13年住在以色列，我們僅在2週前來到這裡，與猶太社區合作對抗反猶太主義，對抗這種嗜血、殘暴的仇恨。我們經歷過更糟的情況，我們會度過這次難關的。」

然而並不是所有人都能幸運存活。從英國移民到澳洲的猶太教拉比施蘭格，組織了這場光明節活動，卻命喪槍下。他身前最後一篇推文，是他去年在光明節期間將一盞燭台固定在他的汽車車頂上，一邊跳舞一邊慶祝。罹難猶太教拉比施蘭格（2024/12/17）：「女士們、先生們，願你們被銘記和封印，迎來充滿歡樂、幸福、繁榮，來自我們孩子的健康與周遭洋溢幸福的一年。我知道這將會是美好的一年。」美好的一年結尾不盡人意，本該神聖的宗教活動淪為血腥屠殺，暴力仇恨行為令人不勝唏噓。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

澳16死恐攻慘況曝 勇民徒手制伏槍手1／澳洲近30年最嚴重！雪梨邦迪海灘槍手掃射釀16死