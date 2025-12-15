澳30年最嚴重槍擊事件 國際哀悼

澳洲14號發生的恐攻事件，造成 15人死亡，另外還有1名歹徒當場遭警方擊斃。事件震撼澳洲和國際社會，總理艾班尼斯表示，將在內閣會議中提出更嚴格的槍枝管制措施。周一有大批民眾在邦代海灘附近擺放鮮花悼念罹難者，現場氣氛哀戚，猶太社區瀰漫悲傷氣息，世界各地猶太人在慶祝光明節的同時，也呼籲彼此堅強以團結對抗仇恨。

雪梨港灣大橋上，澳洲國旗降半旗致哀，澳洲發生近30年來，最致命槍擊事件，事發地邦代海灘當地時間周一白天，聚集悼念者前來獻花致哀。 民眾 西格爾：「我們整個社區都心碎了，我們感到徹底崩潰。」

澳洲總理艾班尼斯宣布全國降半旗，並形容12月14日是國家歷史上黑暗的一天。 美聯社記者 吉林諾：「通常像這樣陽光明媚的夏日，海灘會擠滿曬日光浴的人和衝浪者，但今天只有幾十個人，離海灘稍遠的地方，擺放越來越多的鮮花 悼念遇難者。」

這起恐攻也震驚國際社會，美國總統川普表達譴責，包含紐約、柏林、倫敦等全球大城市宣布加強光明節活動周邊的安全措施。 紐約市警察局長 提許：「您將會看到更多身著制服的警員，特警巡邏隊 重型武器小組，社區事務警員 反恐資源，以及在必要時部署的拆彈小組。」

德國柏林布蘭登堡大門的活動，加強維安的同時，也為槍擊案的受害者祈禱， 在法國猶太人口約50萬人，是西歐最多，當地猶太人點燃蠟燭，表達對澳洲猶太社區的支持。 民眾 尤李斯：「今晚我們沒有慶祝的心情，但在接下來一周裡，我們將點燃蠟燭 慶祝生命，慶祝我們的韌性 慶祝我們的抵抗。」

世界各地的猶太人表示，不論暴力是否存在，都要努力把生活過好，就如同光明節所傳達的核心精神：即使是一點微光，也足以戰勝深沉的黑暗。

