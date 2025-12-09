澳MQ-28A實彈首測 精準命中目標

記者丘學陞／綜合報導

波音澳洲分公司9日宣布，為皇家澳洲空軍研發的MQ-28A「幽靈蝙蝠」（Ghost Bat）無人機，首度進行空對空飛彈實彈射擊測試，除精準命中目標外，也展現「有人／無人組合」（MUM-T）作戰潛力。

締自主航空器射擊AIM-120紀錄

波音指出，「幽靈蝙蝠」在代號「卡雷拉測試25-4」（Trial Kareela 25-4）任務中，以機腹掛架掛載1枚AIM-120中程空對空飛彈，並與皇家澳洲空軍E-7A預警機、F/A-18F戰機合作，實際執行空戰攔截流程，順利擊落作為目標的靶機，成為繼土耳其「紅蘋果」（Kizilelma）無人機後，全球第2款完成空對空飛彈實彈射擊的「協同戰鬥航空器」（CCA）類型無人機，同時締造自主航空器首次射擊AIM-120紀錄。

據波音澳洲分公司公開的測試細節，過程中，出動各1架皇家澳洲空軍E-7A與F/A-18F、1架MQ-28A，分別自不同基地起飛。E-7A機組在MQ-28A升空後接手指揮，將其引導與F/A-18F戰機編隊飛行，隨後由F/A-18F展開搜索與追蹤，並將目標參數經資料鏈與E-7A和MQ-28A同步分享，最終在E-7A機組給予MQ-28A開火指令後，順利發射AIM-120，擊落擔任模擬目標的「不死鳥」（Phoenix）靶機。

波音澳洲分公司強調，「卡雷拉測試25-4」證明MQ-28A已為一款成熟的CCA產品，能與有人戰機的協同作戰，組成可靠的空戰「擊殺鏈」，並有望將相關能力，拓展至第5、甚至第6代戰機，持續探索未來空戰環境樣貌。

MQ-28A「幽靈蝙蝠」機腹掛載1枚AIM-120，完成首次實彈射擊測試。（取自澳洲國防部網站）

MQ-28A在友軍合作下，順利發射AIM-120擊落模擬目標。（取自澳洲國防部網站）

任務人員進行此次測試中，擔任靶機的「不死鳥」整備作業。（取自澳洲國防部網站）

MQ-28A（上）與F/A-18F編隊，並接收友軍分享的目標參數進行實彈射擊。（取自澳洲國防部網站）