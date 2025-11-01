澳XL-AUV工廠啟用 「幽靈鯊」明年交付

記者丘學陞／綜合報導

美國Anduril公司10月31日宣布，在澳洲本土設立，用於生產「幽靈鯊」（Ghost Shark）超大型自主水下無人載具（XL-AUV）的廠區已正式啟用，朝澳洲建構水下國防兵力自主邁出重要一步。

Anduril是在9月上旬獲得澳洲政府頒布價值17億澳元（約新臺幣342.5億元）訂單，採購數十艘「幽靈鯊」；此前，其澳洲分公司便已預先對雪梨廠區進行投資，整合澳洲當地供應鏈，因此在獲得訂單後僅7週便順利完成工廠設施工程；其廠區內設有自動化製造、人工智慧管理、先進物流、甚至測試用水池等設備，可望發揚先進製造技術，為用戶快速打造水下無人載具。

Anduril強調，雪梨廠區將成澳洲與該公司打造水下無人戰力的重要後勤基地，目前不僅已展開初始少量生產工作，未來隨著各項系統與供應鏈運作成熟後，可望於2026年獲得完整生產能量，也能在供應澳洲需求、提升國防自主能量同時，協助國際盟友打造所需裝備。

值得注意的是，Anduril也在雪梨新廠啟用的同日，宣布澳洲首艘「幽靈鯊」提前完工，並於隨後投入海試，預計2026年1月就可正式交付皇家澳洲海軍，成為未來水下戰力新中堅。

Anduril位於澳洲雪梨的新廠已正式啟用，將用於為澳洲打造「幽靈鯊」。圖為該處廠房及首艘完工，準備海試的「幽靈鯊」。（達志影像／路透社）