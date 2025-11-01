澳XL-AUV工廠啟用 「幽靈鯊」明年交付
記者丘學陞／綜合報導
美國Anduril公司10月31日宣布，在澳洲本土設立，用於生產「幽靈鯊」（Ghost Shark）超大型自主水下無人載具（XL-AUV）的廠區已正式啟用，朝澳洲建構水下國防兵力自主邁出重要一步。
Anduril是在9月上旬獲得澳洲政府頒布價值17億澳元（約新臺幣342.5億元）訂單，採購數十艘「幽靈鯊」；此前，其澳洲分公司便已預先對雪梨廠區進行投資，整合澳洲當地供應鏈，因此在獲得訂單後僅7週便順利完成工廠設施工程；其廠區內設有自動化製造、人工智慧管理、先進物流、甚至測試用水池等設備，可望發揚先進製造技術，為用戶快速打造水下無人載具。
Anduril強調，雪梨廠區將成澳洲與該公司打造水下無人戰力的重要後勤基地，目前不僅已展開初始少量生產工作，未來隨著各項系統與供應鏈運作成熟後，可望於2026年獲得完整生產能量，也能在供應澳洲需求、提升國防自主能量同時，協助國際盟友打造所需裝備。
值得注意的是，Anduril也在雪梨新廠啟用的同日，宣布澳洲首艘「幽靈鯊」提前完工，並於隨後投入海試，預計2026年1月就可正式交付皇家澳洲海軍，成為未來水下戰力新中堅。
Anduril位於澳洲雪梨的新廠已正式啟用，將用於為澳洲打造「幽靈鯊」。圖為該處廠房及首艘完工，準備海試的「幽靈鯊」。（達志影像／路透社）
其他人也在看
無人機侵擾 柏林機場一度暫停航班運作
記者賴名倫／綜合報導 「德國之聲」（DW）報導，位於德國首都柏林東南郊的布蘭登堡國際機場，於10月31日晚間因不明無人機入侵空域，因此暫停航班起降近2個小時，青年日報 ・ 9 小時前
IVEWS與SABR雷達完成整合測試 F-16電戰升級
記者賴韋廷／綜合報導 諾斯洛普格魯曼公司10月27日宣布，美國空軍已完成一系列飛行測試，將為F-16戰機研發的AN/ALQ-257「整合蝮蛇電戰套件」（IVE青年日報 ・ 9 小時前
無人機當紅 3台廠卡位
中美兩強不只貿易戰，軍備競賽也方興未艾，尤其成本低的攻擊性武器無人機，發展頗受矚目。因國防部特別預算已經過關，相關供應鏈商機看俏，包括雷虎、碳基及聯華神通集團旗下神耀科技等業者均擴大產能。其中神耀科技除龍潭工廠，為提升在地自製率，今年新增楊梅富岡廠。工商時報 ・ 5 小時前
熱門股／進擊的國巨 股價急升該抱嗎？
被動元件大廠國巨（2327）受AI伺服器與資料中心需求帶動，旗下奇美實業近期二度調漲鉭質電容售價，帶動第三季營收創新高，此外其併購案讓國巨體質更加，近期好事連連股價連漲多時，投資人多討論入時機。華南投顧報告指出，公司正受惠AI硬體升級、併購協同與高電壓電源架構轉換三大成長動能，維持「買進」評等，目標價250元。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
加薩停火學校重開 逾2.5萬孩童回難民教室上課
（中央社加薩紐瑟拉特1日綜合外電報導）聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）宣布，隨著加薩走廊停火協議啟動，境內一些學校已重新開學，孩童回到課堂上。中央社 ・ 1 小時前
貝森特：北京「朝天鳴槍」犯了大錯 稀土牌最多只能再用兩年！
據《金融時報》周五 (31 日) 報導，美國財政部長貝森特在川習會後表示，北京威脅停止稀土出口是「真正的錯誤」，堅稱美國將在兩年內確保替代供應。鉅亨網 ・ 1 天前
創意 本季營運續強
創意（3443）第三季合併營收達86.13億元，季增41％、年增30.2％，創單季新高表現，每股稅後純益（EPS）達6.47元；法人預估，隨AI、加密貨幣相關ASIC需求同步升溫，創意第四季營收季增動能可望更強，NRE與量產業務並進，尤其CSP客戶第二代AI專案即將量產。工商時報 ・ 5 小時前
美澳紐菲MMCA聯演 宣示防衛決心
記者丘學陞／綜合報導 「菲律賓國家新聞臺」（PNA）1日報導，菲國日前出動海空兵力，與美國、澳洲、紐西蘭展開第12次「多邊海上合作行動」（MMCA），由多艘艦青年日報 ・ 9 小時前
北市最新一期社福團體從事舊衣回收再利用許可
(記者卓羽榛台北報導)臺北市環保局今日表示，最新一期社福團體從事舊衣回收再利用的許可業務，自11月1日起正式實施，許可期限至117年10月31日止。這項業務落實了「資源循環再利用」與「社會共好」理念，...自立晚報 ・ 8 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
粿粿家人PO洗白文！被抓包買網軍 律師酸「家族團結」：到底有幾個家人
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。就連粿粿家人Uni-Girls前成員Kiwi（林家莉）也心疼發聲，然而有網友發現昨日出現多個帳號以「粿粿家人」的名義，發布了內容高度雷同的貼文。網紅「巴毛律師」陳宇安就狠酸，「家族團結，到底有幾個家人」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
全聯重大突破！「驚人1改變」曝光 網讚爆：大賣場、超商請跟進
量販超市不僅能買齊三餐食材，還是補充日常用品的好地方。全聯福利中心便是其中之一，還時常推出促銷折扣，讓消費者的荷包增量不少。近日有人前往全聯就發現一項驚人變化，在社群上引發討論，令不少人嘖嘖稱奇。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 1 天前
對粿粿一見鍾情！范姜彥豐曾多次放閃「是我先追她的」 如今慘被王子戴綠帽超諷刺
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突然爆出妻子粿粿與王子邱勝翊之間的不倫關係，引發各界熱議。過往夫妻甜蜜互動也隨之浮上檯面，像范姜彥豐就...FTNN新聞網 ・ 1 天前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 22 小時前
鄭麗文沒看稿激動致詞 馬英九台下大爆哭
[NOWnews今日新聞]國民黨全代會今（1）日登場，新任黨主席鄭麗文正式上任。鄭麗文在致詞前，先向在場黨員90度鞠躬，接下來進行近20分鐘的發言，不過，坐在台下的前總統馬英九似乎因為被鄭麗文發言所感...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
「台積電今年上漲只能算中規中矩！」謝金河看好一產業熱潮：這個火不易澆息
台積電技術領先且產能關鍵，深刻影響全球晶片供應鏈，被視為左右世界經濟走向的重要力量。對此，財信傳媒董事長謝金河提到，這些年，很多人天天詛咒台積電，但台積電仍然穩健向前行，這也告訴大家，相信台灣，愛台灣的人是有福氣的。謝金河在臉書以「股市的關鍵五國」為題發文表示，10月31日股市收月線，他把10月全球股市的表現統計一下，發現今年一直大漲的南韓股市在10月又繼續......風傳媒 ・ 10 小時前
MLB世界大賽G7》大谷翔平遭3分砲重擊退場！爭冠殊死戰藍鳥先開張【不斷更新】
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，台灣時間11月2日，加拿大Rogers Centre將決定出誰會是笑到最後的隊伍，多倫多藍鳥想在家裡封王，先發大任交給老將Max Scherzer，而懸崖邊走一回的道奇確定由大谷翔平先發出戰！Yahoo奇摩運動 ・ 2 分鐘前
馮淬帆離世「臉書不會關閉！」外甥首發聲 親曝舅舅後事
曾陪伴大家多部喜劇港片的資深男星馮淬帆，已於昨（31日）離世，享壽81歲。稍早，他的外甥也正式接管馮淬帆的臉書帳號，並表示將遵從舅舅遺願，由家人好友送完最後一程。中時新聞網 ・ 12 小時前