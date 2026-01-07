激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了

七七（趙鈺琪）宣佈出道。（圖／翻攝自趙鈺琪微博）





中國大陸河南南陽縣一名15歲少女七七（趙鈺琪），去年因為一段街拍影片爆紅，因為她撞臉女明星張柏芝、周迅、Angelababy、梁洛施等女神；近日七七正式宣佈簽約經紀公司出道，在微博曬出數張試鏡照，甜喊：「大家好，我是七七趙鈺琪。」

擁有一張「初戀臉」的七七，曾引來知名編劇、製片人于正聯繫欲簽約，但她的母親當時以學業為由拒絕簽約；近日，她則在微博發文，宣佈正式出道：「新的一年，開啟新鮮的『故事』！」照片中她穿著白色素面T-shirt、牛仔長褲，對著鏡頭燦笑露出純真模樣。

七七日前表示，即將進入科幻冒險劇《明日樂園》拍攝：「第一次進入劇組演戲，緊張又期待！但是我準備好啦，衝！感謝哥哥姐姐們的關注，我會繼續努力成長，朝著更好的自己加油！」對於七七出道消息，網友也熱議「漂亮有靈氣，千萬別動牙齒、別動臉，保持原生態」、「好有辨識度，以後一定會大火」、「千年一遇美少女。」



