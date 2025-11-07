激似本尊！麥可傑克森姪子出演傳記電影 預告來了

流行樂天王麥可傑克森離世超過10年後，其傳奇人生即將重現大銀幕，由親姪子賈法爾傑克遜擔綱主演，幾乎完美重現天王的經典舞台表演和招牌動作。這部傳記電影將分為兩部曲，第一部預計明年4月上映，首支預告片已引發全球粉絲熱烈迴響。

麥可傑克森的姪子賈法爾傑克遜重現MJ的經典時光。（圖／UIP提供）

這部備受期待的麥可傑克森傳記電影首支預告片已經釋出，預告中賈法爾傑克遜完美詮釋了他叔叔的形象，讓許多人誤以為是麥可傑克森本人穿越回來。預告片呈現了賈法爾傑克遜如何重現麥可傑克森的經典舞台表演，包括標誌性的太空步與招牌手勢，細膩描繪天王的人生旅程。

廣告 廣告

電影將分上、下部曲，第一部曲將於明年4月份上映。（圖／UIP提供）

電影預計分為兩部曲推出，第一部將於明年4月正式登場。與此同時，麥可傑克森的百老匯音樂劇也在美國熱烈演出中。適逢萬聖節，音樂劇特別加碼演出「Thriller」，採用原版音樂錄影帶的編舞和投影技術，呈現出精彩的視覺效果。更令人興奮的是，這齣音樂劇計劃明年年底展開亞洲巡演，讓台灣粉絲滿懷期待。

根據富比士雜誌公布的今年逝世名人收入排行榜，麥可傑克森以約台幣34.1億元的收入穩居冠軍寶座。這顯示即使離世多年，麥可傑克森的影響力依然不減，繼續吸引全球粉絲的關注與支持。

更多 TVBS 報導

威尼斯影展／麥可傑克森27歲愛女絕美亮相！ 「開深V到肚臍」渾圓被看光

麥可傑克森長子Prince訂婚！ 曬浪漫合影向父親致敬

爆熱戀春風首露面！郭書瑤苦喊單身7年 只愛這款嘆：容易被分手

范姜、粿粿婚碎！59歲美魔女震撼揭「前夫出軌惡行」 小三竟是朋友

