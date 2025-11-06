激似許光漢！網熱議劉和然穿搭影片 侯友宜笑回27字「做自己最好！」

即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導

2026地方選舉進入備戰狀態！各政黨開始積極布局各縣市長提名。民進黨選對會昨（5）日召開會議，確定徵召立委蘇巧慧參選新北市長。此外，有意爭取國民黨提名參選的現任新北市副市長劉和然也在今（6）日發布一系列競選形象照及影片，其中有一套服裝是致敬藝人許光漢的造型，沒想到照片一發布，竟引起網友們熱烈討論；對此，新北市長侯友宜受訪時也回應，「做自己最好！」

劉和然今日上午在臉書發布了一部影片，只見他拿著許光漢的面具，並且身穿大學T、襯衫及牛仔褲，模仿許的穿搭；劉在影片中強調，雖然穿搭像許，「但絕對是許光漢帥多了！」，並表示，試著讓自己穿著更年輕會更有活力，「不只是造型，更想展現我對生活的熱情、工作的行動力」，劍指2026新北市長意味濃厚。影片一發布，也引發網友們的熱烈討論，紛紛大讚，「很文青風」、「劉副市長帥喔！」

對此，侯友宜今日赴新北市議會時，被記者問到，「劉和然模仿許光漢的穿搭是否帥氣？」他則微笑回應，「做自己最好，不斷地為市民努力奉獻，呈現自己的理念讓大家看見。」

