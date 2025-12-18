激似BP Rosé！快閃店搶風頭「幫簽名」粉全怒：真的把自己當明星

娛樂中心／綜合報導

Rosé近日在成都舉辦官方快閃店。（圖／翻攝自IG）

南韓女團BLACKPINK成員Rosé，近期在中國成都舉辦官方快閃店活動，而活動找來因打扮神似Rosé打開知名度的網紅「呆呆黛小西」，卻意外引起爭議。傳出她在現場反客為主，還在現場幫粉絲簽名，引來許多粉絲不滿，對此她也二度致歉。

神似Rosé的網紅「呆呆黛小西」受邀擔任成都快閃店活動一日店長。（圖／翻攝自微博）

網紅「呆呆黛小西」14日出席成都快閃店時，她與現場粉絲互動過多，包括幫粉絲簽名，掀起爭議，被批「反客為主」、「真的把自己當明星了」、「憑什麼自作主張」，甚至有粉絲質疑「Rosé本人知情嗎？」

事件爆出後，「呆呆黛小西」先於15日發表道歉聲明，表示此次活動是商場邀請，自己參加只是希望更好地為Rosé宣傳，並未收取任何費用，也非刻意搶戲，但不被粉絲買單。對此她17日再度致歉，表示：「作為一日店長，我的初衷是希望現場為大家留下美好回憶，但在活動中臨時簽名的行為，我沒有充分預料可能帶來的影響，對此我真的非常抱歉，也正在認真反思。」

