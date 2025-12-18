「激似Rosé」網紅出席快閃店挨轟蹭熱度 二度聲明致歉：沒收取任何費用

▲ 圖／翻攝呆呆黛小西微博

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

中國網紅「呆呆黛小西」外型神似南韓天團BLACKPINK成員Rosé(朴彩英)，不料，近日受邀出席Rosé的專輯快閃店意外惹議，遭批反客為主。對此，呆呆黛小西也2度發聲致歉，表示思慮不周，才引起爭端，正在認真反思。

Rosé迎來個專發行1週年，近日也開快閃店，其中在中國成都的場次，主辦單位邀來長相激似Rosé的呆呆黛小西，她也開心喊「作為rosie快閃店一日店長跟大家互動，還有我準備的限定禮物，現場抽取哦。咱門不見不散～」。不過，當天呆呆黛小西因幫粉絲簽名、合照，挨轟根本反客為主，硬深深將快閃店變成個人主場，但也有人認為，問題在於主辦方的邀約本就不合適，也不確定Rosé本人是否同意。

廣告 廣告

面對網上質疑，呆呆黛小西15日發文致歉，表示活動結束後，看到網上許多關於朴彩英和她的爭議，因為自己害朴彩英被罵，所以必須向大家解釋一下，透露收到商場邀請參加成都快閃收官站，以一日店長的活動形式呈現，是和商場一起商討出來的，希望能更好地幫朴彩英宣傳，當天的所有活動也沒有收取任何費用。

呆呆黛小西說，在現場更多是被大家的熱情感染，也感受到粉絲對朴彩英的喜歡，她也很清楚，這樣的活動裡，真正的主角一直都是朴彩英和到場支持的粉絲，強調當天互動方式有不適合的地方會更加注意，會用更好、更合適的方式幫忙偶像宣傳，謝謝大家的理解。

不過粉絲似乎不買單，因此她昨(17)日再發道歉聲明，表示作為「一日店長」，初衷始終希望在現場為大家多做一些事，留下更多美好回憶，但在活動過程中，在當時的現場氣氛下，出現臨時性的簽名行為，而她沒有充分預想到這行為可能帶來的影響，在沒有周全的考慮下，在不合適的情境簽下自己的名字，「事實上，我本可以，也更應該用更合適的方式回應大家的熱情。因為自己的考慮不周，最終引發了爭議和負面情緒，對此我真的非常抱歉，也正在認真反思。」

呆呆黛小西也強調，自己並非蹭熱度，而是真正喜歡Rosé，從2019年起就開始追演唱會多達40幾場，直呼這份喜歡一直是純粹而堅定的，參與活動的出發點是想作為粉絲為大家和偶像盡一份力。

原始連結







更多華視新聞報導

醫美PGY爭議 醫：強制補訓恐使民眾出國動刀

賓賓哥爭議+1 遭粉絲踢爆賣假佛牌.古曼童

TWICE來台開唱倒數！ 快閃店15日驚喜登場 限量周邊一次看

