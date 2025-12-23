激動講電話冒出要死一起死 公車乘客嚇壞報警逮人

cnews204251223a05

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名40歲蕭姓男子，搭公車時疑似情緒激動的與友人電話，有乘客聽到「要死一起死」等失控言語，急忙報警處理。新北市淡水警分局表示，昨（22）天下午5時16分左右，接獲通報在轄內三芝區台二線22公里處，往石門方向的淡水客運。疑有1名男子講電話時，有提到「殺人」等內容。立即聯合金山警分局員警，上前攔查公車。訊後依涉嫌恐嚇危害公眾罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

警方表示，淡水客運由淡水往基隆的公車上，有乘客聽到蕭男講電話，情緒激動的談及「殺人」等，也讓車內部分乘客恐慌而報警。員警獲報攔下公車，蕭姓男子身上沒有危險物品，而蕭男正和友人講電話中，並非直接恐嚇車內乘客，所以先將蕭男帶返派出所調查，以釐清案情。

警方調查，蕭男疑似勞資糾紛調解，在電話中與市府人員發生口角爭執，情緒激動脫口說出「要死一起死」、「我要去丟手榴彈」等過激言詞。員警檢視蕭男身上，並未發現危險物品。但訊後仍依法移送士林地檢署偵辦。

照片來源：新北市警方提供

