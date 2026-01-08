激勵績優學生留鄉升學 苗縣府發逾600萬元獎金 (圖)
苗栗縣政府為鼓勵績優國中生就讀縣內公私立高中職，訂定激勵方案，提供個人及學校獎勵金，8日共頒發新台幣642萬6000元獎勵金。（苗栗縣政府提供）
中央社記者管瑞平傳真 115年1月8日
