激勵績優學生留鄉升學 苗縣發642萬餘元獎金

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣政府為鼓勵縣內績優國中生就讀縣內公私立高中職，訂定激勵方案，提供個人及學校獎勵金，今天共頒發新台幣642萬6000元獎勵金，盼落實就近入學政策，提升縣內整體教育水準。

縣府教育處今天舉辦「苗栗縣優秀國中畢業生就讀本縣高中職激勵翻轉方案」暨「114年國中教育會考成績激勵方案-學校獎」頒獎。縣長鍾東錦出席表示，留在苗栗升學就讀高中職，不僅減少舟車勞頓，反而能在熟悉且安心的環境中持續保持優異表現。

教育處指出，針對「優秀國中畢業生就讀本縣高中職激勵翻轉方案」，今年共有50人、9所公私立高中職及16所國中達到獎勵標準，個人及團體獎金共514萬6000元。另外，「114年國中教育會考成績激勵方案-學校獎」則有24校「拔尖」、「扶弱」達標，頒發獎金128萬元，合計發出獎勵金總金額達642萬6000元。

教育處指出，個人獎勵部分，國中會考成績5A5+且寫作5級分以上可獲8萬元；會考5A且寫作5級分以上可獲3萬6000元；運動表現優異，如全中運、排球甲組聯賽前3名，也可獲8萬元。

鍾東錦表示，縣府提供的獎勵不只是金錢上的支持，更是一份榮耀與肯定，孩子們能留在苗栗，在安穩的環境中持續發揮所長、充實自我，有更大機會錄取國立優質大學，為自己爭取更好的未來，期盼過此激勵方案，持續提升縣內學生整體教育水準。（編輯：林恕暉）1150108