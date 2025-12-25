激化對立 朝野死結愈纏愈緊

距離明年不到5天，115年度中央政府總預算打死結，迄今未排審，賴清德總統25日藉行憲紀念日炮轟立法院沒有辦法如期審查，「還有什麼資格談憲政」，頗有劍指才說會恪守憲政精神、依法行使職權的立法院長韓國瑜意味。不過，解鈴還需繫鈴人，賴若想打開死結，應先勸行政院長卓榮泰好好跟在野黨溝通，而不是一味指責對方。

總預算之所以卡關，追根究柢主要出在行政院不願意執行藍白聯手通過的提高警消退休所得替代率，以及為軍人加薪的相關法案。既然法案三讀通過，且總統依法公布，面對政院堅不執行，在野沒有退讓的理由；但行政院也以立院增加預算支出、踰越行政權為由，堅持不重編預算，雙方陷入僵局。

事實上，從卓榮泰去年520上任後就不斷重演相同戲碼，雙方各執一詞，朝野隔空互嗆、嚴重對立，受害的還是人民，更折損人民對執政團隊的信賴。

回顧賴清德在今年新增的2個紀念日，「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」以及「行憲紀念日」，總統雖然都有感而發，但既不談台灣光復也未紀念憲法的施行。前者透過古寧頭戰役喊團結護主權；後者則是批在野黨不遵守憲法有什麼資格談憲政，明面上嗆立法院，也有提醒並劍指韓國瑜的意味。

韓國瑜自擔任立法院長以來，政治能量與社會關注度持續升溫，賴日前以院際協調之名召集國政茶敘，韓婉拒出席後，就成為賴卓的箭靶，試圖將韓國瑜塑造成破壞憲政、阻撓改革的政治象徵。

但韓不是國民黨主席，更無法左右民眾黨，賴若真想打開卡關的死結，應放下身段邀在野政黨領袖和黨團幹部會商，並要求卓榮泰與在野立委共謀解決方法，而不是一味激化朝野與社會的對立，讓死結愈纏愈緊。