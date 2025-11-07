激吻影帝火花四射！瑪格羅比自爆「超尷尬場面」：他看傻眼

柯林法洛彩排直接開車上路，被讚駕駛技術一流。（圖／CATCHPLAY+）





由《芭比》好萊塢當紅女星瑪格羅比（Margot Robbie）攜手金球影帝柯林法洛（Colin Farrell）主演的浪漫愛情電影《奇幻導航》（A Big Bold Beautiful Journey），故事描述各自心懷遺憾的男女主角大衛和莎拉，因緣際會坐上一台能夠導航回到過去的神奇座車，一路上他們重溫過往並在彼此的陪伴下與自己和解，帶給觀眾一段成熟又療癒的大人系戀愛，兩人的吻戲更是浪漫破表，首度合作就火花四射。

不過瑪格羅比受訪時透露，拍攝吻戲的現場其實尷尬又爆笑，原來那天柯林特地帶了自己做的牧羊人派給瑪格，而瑪格在拍攝前的空檔忍不住嘴饞大快朵頤：「我正忙著把派吞下肚，柯林一臉不可置信地看著我，好像在問『你是認真的嗎？你現在要吃完這整份派？』我輕鬆回他，別擔心！我有很多口香糖。」這幕私下的小插曲，也讓兩人的甜蜜互動更加生動可愛。

瑪格羅比自曝拍吻戲前嘴饞吃派場面尷尬。（圖／CATCHPLAY+）

電影《奇幻導航》中除了滿滿浪漫奇幻的時空旅程外，男女主角一路在車上聊天談心、從陌生到敞開心房的互動，更是貫穿全片的重要橋段。由於開車的戲份實在太多，瑪格羅比和柯林法洛乾脆提出「直接上路彩排」的瘋狂想法；導演坐後座，他們兩人直接邊開邊排戲。

柯林法洛笑說：「因為很多戲都是我開車、瑪格坐副駕，我們就提議乾脆真的上路彩排。我記得我們一路在洛杉磯亂晃，餓了就開去得來速買東西吃，我們一邊開車一邊聊人生，也順便背台詞，結果排戲變成一趟小型公路之旅。」他的開車技術也獲得全劇組一致認證，瑪格羅比更直呼他帥氣又會開車，電影裡外都是魅力爆棚的完美旅伴。電影《奇幻導航》11月13日在CATCHPLAY+上架。



