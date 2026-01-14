激情舔耳流入「口水」害她頭痛到快裂開 醫師一看轉診去大醫院了

有位女性網友在網路論壇po文，提到自己跟男友親密互動時被舔耳朵，結果耳朵流進口水，害她外耳道發炎細菌感染。（示意圖，取自photo-AC）

近日有位女性網友在網路論壇po文，提到自己跟男友親密互動時，因對方激情舔耳朵舔到忘我，甚至口水還因此流進耳朵，害她隔天醒來耳朵痛到腦袋，「感覺頭要裂開了」，後來去給小診所的醫師檢查後，發現是外耳道發炎細菌感染，後來因為太嚴重建議轉診，後來甚至轉到大醫院治療。

有位女網友近日在Dcard論壇po文，提到之前跟男友親密互動時，對方一直舔耳朵，「當下嚇了一跳，跟他說不要再舔我了，他還是一直很忘我的舔舔舔，口水還給我流進去」，害她隔天醒來耳朵超痛，一路痛到感覺頭要裂開，去小診所給醫師檢查，研判是外耳道發炎細菌感染，還說可能會變蜂窩性組織炎。後來因為太嚴重醫師建議轉診，後來還轉去大醫院，打了一針抗生素，拿一堆止痛藥跟抗生素回家吃，後來終於好了。

原po表示，當時醫師在排查原因時，主動提及男友舔耳朵流進口水的事情，醫師、護理師聽到後直接全部笑倒成一片，「而且因為我看3次醫生，這個故事還講了3遍！！！整個診間的人都提醒我，回去後記得跟他說不要舔耳朵摟。」

原po還補充透露，男友知道他的口水闖禍後，心疼難過又自責，加上很認真說對不起，原po捨不得就原諒對方了，「謝謝大家看完這個荒謬的小故事，祝大家平平安安 健健康康 幸福快樂。」

該篇po文曝光後，有許多網友跑來留言，「為什麼可以玩到口水流進去，太扯了吧，好噁」「可以舔 但要請對方輕舔 然後口水收乾淨」「用妳耳朵做收涎？」「口水也太多了吧 以後叫他吞一下」「男友是吃了什麼，為啥口水這麼毒」「口水流進去也的確太過份 頂多是輕輕的咬耳」「那叫洗耳朵不叫舔耳朵」。

