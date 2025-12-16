激情開售中！台北市區「最後一塊國家級鑽石地」 總底價66.8億標到賺到

財經中心／師瑞德報導

國家級鑽石地激情開售中！國產署信義區三興段地上權案，因應都市計畫「全街廓開發」規定，標的範圍被迫擴大至1.59公頃，權利金底價調升至新臺幣66.81億元！這塊地三面臨路、緊鄰101捷運站與公園，條件頂規完美。開標日已展延至115年1月19日，是業者進駐台北市區「最後一塊金磚」的極佳機會！（示意圖／PIXABAY）

財政部國有財產署北區分署今15日宣布，針對原訂招標的「臺北市信義區三興段二小段428-5地號等3筆土地」設定地上權標的，因應都市計畫全街廓整體開發規定，將調整標的範圍，並增列一筆土地，同時展延開標日期，歡迎各界把握時間踴躍投標。

基地範圍擴大 權利金底價同步調整

國產署北區分署原已於114年11月24日公告招標臺北市信義區三興段二小段（下同）428-5地號等3筆土地（原六張犁陸軍保養廠C區基地）設定地上權。但在公告招標期間，接獲業者洽詢臺北市政府後反映，因本案涉及都市計畫規定須全街廓整體開發，故有將毗鄰的428-197地號國有土地納入本案建築基地的必要性。

為此，北區分署將辦理更正公告，標的範圍正式增列428-197地號土地。調整後，基地總面積由原來的1.5836公頃擴大至1.5918公頃。經提報「國有非公用土地設定地上權審議小組」會議評定，權利金底價調整為新臺幣66億8,111萬餘元。

存續期間與地租條件不變 瓦斯站遷移已達初步共識

國產署表示，本次調整後，地上權存續期間仍維持70年，地租年息率維持3.5％（其中1％隨申報地價調整，2.5％不隨申報地價調整），地上權及地上建物仍得辦理一部讓與。

此外，針對納入基地範圍涉及的「嘉興整壓站遷移事宜」，北區分署已與瓦斯公司初步達成和解條件，未來將由地上權人依其建築規劃進程，再與瓦斯公司協商決定遷移位置及期程。

另依都市設計管制要點規定，本基地須於鄰接道路境界線留設5公尺以上人行步道，並應採無障礙之環境設計處理。

精華地段優勢顯著 延長開標至明年1月19日

國產署進一步強調，本標的屬臺北市精華地區大面積住宅區土地，具有多項優勢：基地三面臨路、形狀方整，且緊鄰景勤1號及2號公園，鄰近臺北醫學大學附設醫院及捷運台北101/世貿站，生活及商業機能極為優越，是市場高度矚目的優質標的。

因應本次標的範圍調整，北區分署預計於114年12月18日辦理更正公告，開標日期將順延至115年1月19日。國產署歡迎有興趣的各界業者踴躍投標。

