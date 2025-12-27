激戰人妻賠250萬還不乖！房仲哥又找她「開房被抓姦」再賠280萬

外遇示意圖,偷吃示意圖,情侶吵架是意圖,夫妻吵架示意圖,取自Pixabay



台中一名男房仲與已婚女同事發展婚外情，被女方丈夫揭發後，雙方今年2月曾簽署和解書，男房仲除支付250萬元賠償外，承諾日後不得再與該名女同事有任何「非工作必要」的接觸，若違反要再賠250萬元。然而才過不到兩個月，兩人就去溫泉旅館開房間，被女方丈夫當場撞見，氣到提告。台中地方法院審理後，判男房仲須賠償精神慰撫金30萬元及違約金250萬元，合計280萬元，全案仍可上訴。

判決指出，男房仲與女同事於今年2月13日曾前往汽車旅館發生性行為，事後遭楊男發現，雙方於2月20日簽訂和解書，明確約定男房仲不得再與女同事有非工作接觸，否則須負擔250萬元違約金。

未料，4月29日男房仲仍與女同事一同前往台中烏日區一間溫泉飯店開房，楊男循線趕到現場敲門，約莫等了約3分鐘他們才開門，穿著清涼，顯示已非單純短暫休息。

男房仲辯稱，當日前往溫泉旅館僅為工作空檔就近休息，雙方並未發生性行為，亦未違反和解約定；並主張房市低迷、收入不穩，且已於2月支付250萬元，不應再負賠償責任。

不過，法院認為，溫泉旅館具高度私密性，當日房費達2900元，明顯高於一般休息場所，加上雙方已有婚外情前科，難以採信僅為工作需要共處一室的說法。

法院指出，雖無直接證據證明兩人當晚再次發生性行為，但在旅館共處、衣著狀態輕便、延遲開門等客觀情狀下，已足以使配偶產生合理懷疑，對婚姻關係造成重大精神打擊，構成侵害配偶權及違反和解契約。

考量雙方社經背景、侵害程度與和解書為雙方合意簽署，法院認定違約金並無過高情形，判處男房仲須賠償楊男精神慰撫金30萬元及違約金250萬元，並負擔七成訴訟費用。

