激戰台電已婚男還拍3部性愛片！女員工裝傻 1張親子日抓拍照打臉

北部一名人妻控訴，丈夫阿宏（化名，以下同）任職台電修護處期間，與同單位女同事小芳發展婚外情，多次前往旅館發生性行為拍攝性愛影片，女方甚至懷孕墮胎。人妻得知宜一切後憤而提告，並向小芳求償精神慰撫金新台幣100萬元。法院審理時，小芳裝傻辯稱不知男方已婚，但法官翻出台電親子日的照片，打臉了她的說詞，最終判她須賠償40萬元。

人妻指出，與丈夫阿宏結婚多年並育有兩名未成年子女，婚姻關係存續中，不過阿宏自2023年底至2024年間，就與女同事小芳多次相約至桃園的某旅館發生性行為，還拍攝性愛影片。她主張，丈夫與小芳於2025年2月再度發生關係，小芳也因此懷孕並在6月人工流產。人妻認為自己的配偶權遭受重大侵害。

對此，小芳否認與阿宏交往及發生性行為，及辯稱不知對方已婚，也否認曾懷孕墮胎，另主張通姦罪已除罪化，實務上不應再承認「配偶權」作為請求權基礎。

經法官調查發現，在台電曾舉辦的親子日活動中，阿宏當天有攜妻兒出席，小芳亦到場參與，雙方於活動簽到簿上的簽名位置相近，且阿宏在眷屬欄明確記載妻兒姓名。另也有活動照片顯示，阿宏與家人同框互動，小玲理應可輕易察覺其已婚身分，卻仍辯稱不知情，說詞難以採信。

此外，法院檢視相關證據後，認定阿宏與小芳至少曾發生3次性行為，並有性愛影片佐證；至於懷孕與人工流產部分，經檢視醫院病歷，妊娠週數與人妻主張的性交時間不符，且欠缺直接證據證明由阿宏有陪同就醫，該部分未予採認。

對於小芳提出的「配偶權違憲說」，法官強調，雖然通姦罪不以刑罰制裁，但婚姻關係中配偶的忠誠義務仍受民法與憲法保障。新北地院審理，綜合考量雙方身分地位、經濟狀況、小玲侵害配偶權期間、情節、方式、次數，以及原告所受精神痛苦程度，認定小芳的行為已侵害到人妻的配偶關係身分法益，判決她應賠償人妻40萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

