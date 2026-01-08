激戰同1名女師！已婚校長用「扳手猛K」副校長頭部

國際中心／饒婉馨報導

英國南威爾斯一間學校發生校園高層衝突事件，校長與副校長鏡為了一位女老師撕破臉。54歲前校長費爾頓（Anthony John Felton）不滿副校長派克（Richard Pyke）與自己的情婦女老師發生關係，因此直接在校內辦公室用重型扳手從背後偷襲，瘋狂攻擊對方頭部，被法院判處2年4個月有期徒刑。他於服刑6月後獲准假釋，近期接受媒體採訪時，表示非常後悔。











根據外媒報導，費爾頓與妻子瑪麗亞婚後共育有3名子女，且瑪麗亞也於同個學校任教，但費爾頓卻背著妻子與學校另一名女老師發生婚外情。他2025年3月得知情婦也同時與副校長派克有發生關係後，便暗自對副校長心生不滿。然而，案發當天早上，費爾頓以討論學生家長信箱為由，單獨約派克到辦公室，趁著派克背對自己在處理公務時，從外套內側口袋默默拿出一把重型扳手，瞄準派克的後腦杓猛砸過去，甚至襲擊不只一次，等派克跟著椅子倒地後仍持續被攻擊，直到其他教職人員聽到聲響過去後，才趕快制止，經過送醫治療後，派克僅受輕傷。

激戰同一個女教師！ 英已婚校長氣炸「板手偷襲」暴打副校長

費爾頓獲准假釋出獄後，聲稱自己非常後悔，會重新做人。（圖／翻攝自Ｘ ＠athenapics）

他犯案後就逃離校園，隨後向所有員工發送電子郵件，為「他的行為可能造成的問題與困擾」道歉，指稱該名女老師經常透過與高層發生性關係來升官，副校長派克也是其中一位。警方深入調查後，費爾頓遭起訴並被法院認定構成嚴重傷害罪，判處2年4個月；不過他在服刑6個月後就獲准假釋，目前仍須接受電子監控。他近日透過某刊物表示，對自己的行為感到羞愧。他接受採訪時坦言，「非常後悔，不過監獄卻改變了我的人生，讓我決定重新做人」。他目前投入協助囚犯、更生人的機構工作，希望藉此回饋社會。





