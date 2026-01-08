激戰同1名情婦！校長扳手狠K副校長 驚揭女老師升官全靠陪睡

校長持板手，從副校長後方偷襲，狠敲副校長後腦勺。取自X



一所天主教中學已婚校長，不滿副校長與其情婦女老師有染，持扳手在辦公室偷襲狠K副校長頭部，更驚爆該名女老師是靠著陪睡升官，遭判刑2年4個月。該名校長近日透過獄中刊物表示，對自身暴行深感懊悔。

英國《每日星報》等媒體報導，事件當事人校長54歲費爾頓（Anthony John Felton），與妻子育有三子，妻子和他同校服務，豈料，校長勾搭另一名女教師外遇，並生下一子。

遭校長持重型板手的偷襲的是副校長51歲派克（Richard Pyke），因為校長發現，副校長和其情婦女老師有染，醋勁大發，且決定教訓副校長。

曝光畫面顯示，校長藉故以討論學生家長電子郵件為由，將副校長到辦公室，趁機取出藏在外套內的板手，往副校長後腦勺K。其他教職員聽到聲響趕到現場制止。副校長在法庭上表示：「幾秒前還對我微笑，下一秒就從背後襲擊我。」

校長事後發信道歉，揭露該名情婦是靠著與學校高層發生性關係來換取升職，直指副校長也是入幕之賓。這名校長被判刑入監，服刑6個月獲得假釋，並配戴電子腳鐐。近日他在獄中刊物吐露心聲，提到入獄初期極度恐懼遭獄友暴力對待，甚至性侵，如今已在慈善機構展開新人生。

