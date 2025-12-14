激戰國中妹1次就懷孕！少女爸氣炸怒告 彰化男分25期賠錢換緩刑

記者林意筑／彰化報導

彰化驚傳未成年性侵案！一名21歲男子與15歲小女友交往後發生性關係，結果導致少女懷孕，少女家屬得知後氣炸憤而提告。經法院審理，認為男子雖坦承犯行也與少女家屬達成和解，但仍依《與未成年性交罪》判刑4月，若緩刑3年，需分期支付共25萬元賠償金，並接受保護管束。可上訴。

據了解，男子與就讀國中的15歲少女交往後，明知對方未滿16歲，仍在去（2024）年10月時，邀少女到自家住處房間內發生性關係，導致少女懷孕，不久後少女父親察覺少女有異狀，全案因此曝光。

經檢警鑒察發現，男子與少女為情侶關係，性關係發生當下並無強迫情事，但由於少女當時僅15歲，屬性自主權未成熟階段，因此男子行為已違法，觸犯《刑法》第227條第3項「對於十四歲以上未滿十六歲之男女為性交罪」，依法最重可處7年以下有期徒刑。

案件經彰化地院審理，男子坦承所有犯行且有表示悔意，加上男子與少女家屬已達成和解，少女也表示願意原諒男子，而少女產子後的扶養費均由男子負擔，且男子無前科、犯後態度良好，判處徒刑4月。

但法官認為男子年紀尚輕，若入監服刑不利回歸社會，便給予緩刑3年，但緩刑附帶嚴格條件，需分期賠償少女及其家屬共25萬元，每月10日前支付1萬元，至清償完畢，若一期未付將可能撤銷緩刑，入監服刑。全案可上訴。

