激戰完拒認郭書瑤是女友！渣男搞消失「再做1事」逼哭她：為什麼去跟別人講

藝人郭書瑤（瑤瑤）日前上節目分享遇上渣男的慘痛經歷，坦言兩人在發生性行為之後關係不明，男方疑似不認她是女朋友，人間蒸發後還當起雙面人，在她面前稱讚她人很好，背地裡卻跑去跟她閨密抱怨她很糟糕，令郭書瑤氣到跨海也要奪命連環摳、討公道，但最終仍然沒有找到對方。

郭書瑤分享，曾與一名約會對象發生性行為，但兩人的的關係卻沒有明白說開：「我覺得在一起，可能人家覺得沒有！」沒有口頭告白確認彼此身分，約會到一半男方就開始消失，對方說原因是：「我覺得我們不適合！」她覺得果斷結束也很好，就不要繼續糾結。

想不到在1個月之後，該名男子卻出現了，跑去跟郭書瑤的閨密抱怨她不好，但之前在她面前卻是狂稱讚她：「都不是妳的問題，是我的問題，妳很好、妳真的很好！」雙面人行徑令郭書瑤氣炸，就連人在國外遊學也要把握每堂課下課5分鐘時間、一天約10堂課打電話吵架，發現對方沒有封鎖，但就是從來都不接起來。

郭書瑤整整打了一星期的電話，始終打不通：「找不到人就消失了，就也吵不到架，很想吵、真的好想吵！」她說當時得知男方私下抱怨她，是與閨密一起搭機飛往泰國的旅程上：「我在飛機上大哭，就覺得很傷心」，她覺得男方不想在一起卻不願意說真話，反倒跟閨密說實話：「哈囉，你是在跟我談戀愛不是嗎？你為什麼要去跟別人講這個。」



