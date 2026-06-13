激戰後1舉動惹毛女友！女友氣炸轟「不想負責嗎」 網傻眼力挺：真男人

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一名男網友在Dcard發文表示，每次與女友親熱後都會將保險套灌水測試有無破損，沒想到此舉竟引發女友大怒，質疑他「不想負責」。（示意圖／pixabay）

完事後「灌水檢查保險套」真的很怪嗎？一名男網友發文大嘆，每次和女友發生親密關係後，都會拿保險套去灌水測試有無破損，沒想到女友見狀竟大發雷霆，質疑他「破了就破了，是不是不想負責？」讓他當場傻眼。貼文一出立刻在論壇炸鍋，大批網友一面倒力挺男方，狂讚這舉動超級加分，直呼根本是保護雙方的負責任表現。

該名男網友在論壇Dcard發文表示，以前曾看過網友爭論完事後「到底該由誰負責去給保險套灌水」，當時還覺得不可思議。沒想到交了女友後，這齣戲碼竟真實上演。他透露，每次激戰後進浴室洗澡，都會順手把保險套拔下裝水，確認有沒有破洞。女友目睹好幾次後始終無法理解，某天終於忍不住情緒大暴走，當面嗆聲：「我以前沒遇過像你這樣的人，破了就破了，還是說你不想負責啦？」

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面對女友的靈魂拷問，原PO無奈直言，兩人目前根本沒有結婚打算，事業也都還在起步階段，若真的不小心「鬧出人命」，雙方根本沒做好準備。他強調，灌水測試只是為了確保避孕成功、買個安心，竟被扭曲成逃避責任，讓他十分無語。這段經歷曝光後，瞬間引爆熱烈討論，網友火力全開聲援男方，狂讚「懷孕是2個人的事，沒要生本來就要檢查」、「會去檢查的男生超加分」、「這才是真正負責任的態度」。

不少過來人也跳出來分享實戰經驗，直言「每次做完，我跟男友馬上一起衝廁所灌水檢查」、「某任男友也會，一起享受Safe的信號超安心」。甚至有女網友笑稱，以前曾經月經遲到把自己嚇個半死，從此之後男友如果忘記檢查，她還會主動催促。眾人紛紛建議原PO，或許是女方衛教知識不足，建議等雙方冷靜後好好溝通，以免因避孕觀念落差傷了感情。

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