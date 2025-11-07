激戰畫面曝！中國網紅「灣灣小月」北捷戰台灣姨…她惱羞扯：國家都不認

政治中心／陳弘逸報導

中國網紅「灣灣小月」近日在台北捷運乘車時，跟台灣女乘客爆發激烈口角。（圖／翻攝自灣灣小月抖音）

中國網紅「灣灣小月」近日在台北捷運乘車時，跟台灣乘客爆發激烈口角，還稱對方「青鳥」；當女乘客問她「哪裡來的？回你的國家。」當下灣灣小月竟惱羞回嗆，「自己國家都不認，真的沒見過這種人。」最後鬧到揚言找警察。此事引起網友熱議，不少人怒批灣灣小月製造對立、挑起仇恨；對此，陸委會表示，相關機關已有在注意，任何案件都會檢視，但得審查後才會確定結果。

影片中，灣灣小月開口就說，給大家看一下現實生活中的青鳥；隨後就轉往捷運畫面，開頭被問：「哪裡來的啊？」灣灣小月立刻反擊：「你還搞歧視啊？我剛剛錄的都是我自己……我拍這個拍到你了嗎」。

中國網紅「灣灣小月」近日在台北捷運乘車時跟女乘客爆發激烈口角，還揚言找警察。（圖／翻攝自灣灣小月抖音）

隨後女乘客反問：「哪裡來的？回你的國家。」灣灣小月則反嗆，「自己國家都不認，真的沒見過這種人。」最後鬧到揚言找警察。

影片引發熱議，事後灣灣小月又在直播時，被問及此事，她則回說，「自己平常不看新聞，因此並不知情」；甚至冤喊，過去經常遭網路攻擊，如今早已「免疫」，貌似未將此事放在心上。

不少人檢舉灣灣小月另批評她製造對立、挑起仇恨；對此，陸委會發言人梁文傑表示，相關機關已有在注意，任何案件都會檢視，但得審查後才會確定結果，目前沒辦法給答案。

