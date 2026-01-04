激戰畫面曝！情侶搭計程車「全裸交疊」後座上演活春宮…司機看傻眼

國際中心／綜合報導

俄羅斯一對情侶，日前到泰國普吉島遊玩，未料，深夜喝爛醉搭乘計程車時，竟在後座上演「活春宮」。（示意圖／PIXABAY）

俄羅斯一對情侶，日前到泰國普吉島遊玩，未料，深夜喝爛醉搭乘計程車時，竟在後座上演「活春宮」還不顧司機制止，忘情激戰，司機無奈將人趕下車，還一度險爆發肢體衝突，只到揚言要報警，俄籍男子才作罷，還不斷說著「我有錢，我會付錢，請送我到目的地。」但最終司機選擇拒載，請這對情侶下車。

這對俄羅斯情侶直接在後座上演「活春宮」情侶脫光，全身赤裸忘情激戰。（圖／翻攝自Phuket Times臉書）

據《普吉島時報》（Phuket Times）於3日的報導，泰國普吉島一名計程車司機於當地時間2日深夜，街道一對俄羅斯情侶，兩人喝醉，上車後表示要從拉威（Rawai）前往芭東（Patong）。

未料，上車之後，兩人直接在後座上演「活春宮」情侶脫光，全身赤裸忘情激戰；司機看傻眼，將車靠邊停，並制止兩人行為，但當下對方卻完全不理會，，俄籍男子甚至作勢動手打人。

當下司機表明，將報警處理，俄籍男子才軟化，不斷說著「我有錢，我會付錢，請送我到目的地。」但司機最終仍選擇拒載，請人下車後，便自行離去，後續也有人在社群揭露此案的照片，引起熱議。

