激戰苗栗縣長！陳品安對手出爐 鄭麗文：藍將提名鍾東錦競選連任

民進黨26日宣布將徵召苗栗縣議員陳品安角逐苗栗縣長；至於國民黨部分，黨主席鄭麗文今（29）日上午出席台南市黨部黨慶活動時證實，鍾東錦之前已恢復黨籍，參選資格沒有問題，也是做出實績、受人民愛戴的縣長，英雄不怕出身低，因此國民黨將會正式提名鍾東錦競選連任。

今早10時，鄭麗文在中華人權協會理事長高思博、台南市黨部主委謝龍介、前立委陳以信、台南市議員林燕祝等人的陪同下，前往台南市勞工育樂中心，出席國民黨台南市黨部黨慶活動，並於行前短暫接受媒體聯訪。

鄭麗文表示，鍾東錦事實上已經恢復黨籍，他的參選資格完全沒任何問題，上次他也順利高票當選苗栗縣長，過去4年的執政成績也是有目共睹，不管支持度、滿意度也都是最高的，所以對一個做出實際成績、受到縣民愛戴的縣長，國民黨一定全力力挺。

她強調，英雄不怕出身低，鍾縣長會是一個勵志的故事，不管在年輕的時候曾經誤入歧途，但是國民黨都願意給年輕人機會，也給人生有第二次重新為這個社會付出貢獻，鍾縣長過去這4年表現地非常優秀，因此國民黨將會正式提名他繼續連任。





