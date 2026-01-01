激戰鄰居50次！喊「沒射也舒服」鹹濕對話曝…小三判賠

（記者周德瑄／綜合報導）台北市一名人妻不滿女鄰居介入家庭，明知丈夫已婚仍自2022年起發展不倫戀，雙方在泰國與摩鐵發生超過50次性行為。對話中露骨提及乾流血、沒射也很舒服、怎麼射都沒懷孕等鹹濕內容，正宮心碎離婚後提告求償。法院認定鄰居女子侵害配偶權情節重大，判決須賠償60萬元，全案仍可上訴。

示意圖／正宮在丈夫手機發現大量鹹濕訊息，包含回味性愛過程細節。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

根據判決書記載，這對夫妻於2013年結婚，原本與被告女子同住台北某社區大樓。人妻控訴鄰居自2022年起與丈夫私下幽會，足跡遍及餐廳、按摩店與飯店，甚至趁正宮不在時溜進男方家中。人妻早在2023年就曾警告對方，丈夫當時還假裝封鎖鄰居來取信妻子，沒想到兩人卻持續暗通款曲，直到2024年7月人妻翻看手機，才發現長達2年的鹹濕真相。

曝光的對話紀錄尺度驚人，男方不僅傳訊問晚上碰嗎、想念妳的愛，更詳細描述性愛感受。對話中男方回味剛太嗨、直接到最底，女方則大膽回應你爆炸ㄙ、下面痛了、乾流血，甚至甜喊我愛你的身體。兩人還討論避孕問題，男方驚訝表示怎麼射妳都沒有懷孕，女方則回覆我有吃藥啊。雙方在對話中計算交往期間做愛過50次吧，連去泰國旅遊也都在瘋狂親熱。

雖然被告女子辯稱誤以為男方已離婚，並主張身心壓力大需看診，但法官認為兩人對話極度親密，且在正宮提出警告後仍不收手，顯然有主觀惡意。考量雙方發生性行為次數頻繁，對正宮婚姻圓滿造成不可原諒的破壞，導致原本11年的婚姻於2024年11月協議離婚，法院最終判處鄰居女子須賠償精神慰撫金60萬元。

