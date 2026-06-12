激戰1h噴不出！男友竟「冷拋一句」 妹子崩潰：被X到乾旱...老司機狂勸1事：下次很快

妹子驚曝男友激戰1小時遲遲未射，甚至冷拋一句「等等自己尻」，讓原本濕爛的她崩潰「被X到乾旱」。示意圖 /取自Freepik

愛愛本是情侶間傳遞親密與享受歡愉的樂事，但若遇上令人哭笑不得的生理狀況，往往會讓恩愛變成了折磨。一名女網友就崩潰求助，她與男友在交友軟體認識3個月，見第一面就火速滾床單。原本滿心期待浪漫的魚水之歡，沒想到男友的生理構造不僅「不長、不粗、還有一點沒力」，最可怕的是，每次做愛都像在跑馬拉松，隨便一戰就是1小時起跳，甚至狂做2小時都射不出來，讓她崩潰到懷疑人生。

明明濕爛卻被X到乾旱！激戰2小時男友喊卡：等等自己尻

女網友在Dcard發文表示，自己本身是敏感易濕體質，但男友每次完全沒有前戲就直接進入，第一次做了1個多小時才射，她心想可能是男方的「展現之作」，沒想到第二次同樣激戰1個多小時，兩人都滿身大汗了，男友卻突然停下說「好累，休息一下」，隨後滑完手機竟直接叫她去洗澡，並淡淡拋出一句「我到時候自己打出來就好。」

去日本6天5夜都在馬拉松！妹子哀求「快一點」男友狂跳針

之後的房事更成了原PO的噩夢，第3次足足做了快2個小時，中間休息2次男友才勉強射精；第4到6次也是含休息大打1小時，最後依舊沒射，就連兩人去日本6天5夜旅遊，一到飯店洗完澡想在浪漫的新環境來一發，結果男友大汗淋漓苦幹1個多小時，還是射不出來，原PO無奈直呼「明明已經濕爛了，他還是有辦法把我X到乾旱…」

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原PO曾多次試探並提醒男友，做太久對攝護腺不好，且最佳做愛時間大概是10到20分鐘，直言「你這樣射不出來，我感覺你要去看一下醫生，做太久真的不舒服、要乾旱了！」男友當時雖貼心回應「想說久一點妳會比較舒服，那我下次抓10至20分」，結果到了下次依然故我，持續至少1小時，讓她崩潰發文求救。

妹子透露，去日本6天5夜跟男友愛愛整個過程如同馬拉松，她哀求「快一點」男友狂跳針。示意圖／取自pixabay

一票老司機揪「遲射關鍵」：別再打手槍

對此，一票男網友看完紛紛直說，這高機率是自慰過度造成的「遲射」，「大概是平常自己用手尻慣了，上了戰場因為現場環境不如手握來得緊實，自然一直沒辦法達到要出來的感覺，如果這位你還有打算續簽，可以建議他在實戰前先禁尻兩天，好提升一點敏感度跟硬度」、「可能很久都自己來，換個姿勢或角度 找到他比較能放鬆的點就會快很多了吧？」「他是不是不太會動，動得不快，才沒辦法跟上他自己打的感覺，叫他平常不要打手槍！」「因為他平常都靠自己把彈夾清空了，妳到底要他射什麼...」「正常會遲射都是打手槍打太多造成的，請他14天不要打手槍，這樣下一次很快就射出來了」。

也有人認真分析，導致男方「遲射」的原因很多，包含自慰頻率過高、體力欠佳、性功能偏弱、實戰刺激度不夠，或是伴侶無形中給予的壓力，網友一致建議，男友當務之急應該減少自慰次數，並多做深蹲、重訓等運動來鍛鍊腰部與腿部力量，藉此提升體能。此外，還有人認為「其實還有一個問題，可能是性器不合...」「帶去看醫生啦！一般人最久就半小時，超過就要懷疑有沒有病了！」

一票老司機揪「遲射關鍵」，狂勸別再打手槍！示意圖／取自magnific

男性多久該清一次彈夾？醫曝「9的法則」算次數

針對男性「清槍」與打手槍的頻率，究竟多久一次才不會影響實戰時的射精功能？泌尿科醫師指出，醫學上有一套著名的「9的法則」，可以讓各年齡層的男性快速推算每週適合的射精次數。 計算方式非常簡單，將年齡的「十位數數字乘以9」，得到的雙位數中，十位數代表「週數」，個位數代表「射精次數」。

20多歲男性（2x9=18）：每1週，建議射精 8 次（約天天1次）。

30多歲男性（3x9=27）：每2週，建議射精 7 次（約2天1次）。

40多歲男性（4x9=36）：每3週，建議射精 6 次（約3-4天1次）。

50多歲男性（5x9=45）：每4週，建議射精 5 次（約每週1次）。

每個月射精21次防癌！醫警告「自慰抓太緊」實戰恐變荒漠

醫師提醒，適度的清槍如同幫攝護腺「大掃除」，研究顯示每月射精超過21次的男性，罹患攝護腺癌的風險會降低。 然而，「頻率過高」或「自慰手速過快、抓太緊」卻是導致遲射、陽痿的隱形殺手。

當私密處長期習慣手部高強度的物理摩擦與成人影片的重口味視覺刺激，大腦的射精閾值會被大幅拉高，等到實戰時，陰道溫和的包覆感對他而言反而「不夠刺激」，進而導致做愛時怎麼樣都射不出來。醫師建議，若有遲射困擾，應先嘗試「數位排毒」，刻意在一段時間內遠離或減少使用智慧型手機、社群媒體等電子設備，並禁尻1至2週，若無改善則應盡快求助泌尿科專業諮詢。



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