激戰4年突喊引退！日本人氣女優「曝未來動向」每週見一次

日本女優圓井萌華宣佈引退。（圖／翻攝自X）





日本人氣女優圓井萌華（円井萌華）於2022年5月正式加入SOD公司出道，近日在社群平台的自我介紹欄位突然宣布，將於3月14日正式引退，突如其來的消息震撼外界，更透露接下來的職涯發展，將以白天的正職工作為主。

圓井萌華宣佈即將退出成人產業，也與粉絲們分享自己未來的職涯規劃，她透露引退之後將會從事「白天的正職工作」，當一個平凡人過普通生活；另外，她在紅龍酒店（Red Dragon）的兼差班表將會大幅縮減，預計調整為一週僅出勤一次，作為與粉絲的敘舊活動。

圓井萌華在紅龍酒店的排班將減少。（圖／翻攝自X）

圓井萌華曾表示，從地下偶像轉戰成人產業、酒店工作，為的不是成名與賺錢，是想看見大家的笑容，感受到觀眾的快樂使她付出有了價值，人生目標是「讓別人覺得幸福」。

面對外界對女優的偏見，像是「這樣會結不了婚」、「妳的小孩會很可憐」等言論，她說不需要跟這種人當朋友，每個人都有選擇生活方式的權利：「在大家面前展現裸體並非丟臉的事。」而是很有勇氣的舉動。

