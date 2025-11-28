激戰48歲女星！30歲鮮肉男星發抖崩潰求饒「遭嗆不舉」 超慘畫面曝

記者蔡維歆／台北報導

本週鮮肉導遊宋偉恩，帶領苗可麗、花花、曾莞婷、周曉涵勇闖花蓮，沒想到一開場就被姐姐們「調戲」到面紅耳赤！節目中，宋偉恩首度見到曾莞婷本人，忍不住驚呼「哇，好正喔！」，並自曝從小看苗可麗的戲長大：「可麗姐完全沒變，太厲害了！」更是與花花則一拍即合，大讚她有喜氣的能量，和周曉涵則是曾合作戲劇，「在我尚未出道前，我飾演教室裡眾多學生的其中一位，當時曉涵姐就像女神一般的存在，這次能在節目同台，備感榮幸。」

曾莞婷性感曲線畢露，彎腰伸展喊收費！（圖／東森綜合台提供）

30歲宋偉恩還搞笑透露製作單位說他是鮮肉導遊，讓他自嘲是「即期品」：「都三十歲了，我應該只能算是『即期品』，工作人員還問我身材有沒有準備好？我就說沒有，但畢竟已經即期了，就讓姐姐們盡早食用。」沒想到周曉涵竟開車回：「怎麼個吃法？」讓三位姐姐瞬間傻眼，直呼妹妹學壞了！

宋偉恩成鮮肉導遊，自嘲「即期品」讓姐姐儘早享用。（圖／東森綜合台提供）

一行人為了淨化身心靈，體驗瑜珈，曾莞婷更穿著運動背心大秀性感身材。苗可麗率先與宋偉恩嘗試基礎姿勢，主動摟上宋偉恩的腰，還被他拒絕，讓《驚奇旅明星》，所有人笑個不停。但宋偉恩跟48歲花花挑戰雙人瑜珈時，頻頻發抖沒力，慘被花花嗆「不舉」，後面更是直接崩潰趴下。眾人加碼兩人挑戰開筋動作，花花輕鬆完成，更故意將宋偉恩雙腿拉開，讓他崩潰大喊：「快停下來！要抽筋了！」反觀周曉涵、曾莞婷挑戰雙人交疊成功，還彎腰展現好身材，讓曾莞婷笑喊：「要收費！」

