激戰6年畫下句點！清純系女優宣布引退：感到寂寞

日本女優夏目響於2020年4月在片商SOD正式出道，並以驚人的表現引起關注，出道作品更在FANZA動畫排行榜奪下初登場第一名，展現強大市場號召力。近日她剛慶祝出道六週年，卻在昨（13）日透過社群平台發布重大聲明，以一封親筆手寫信向粉絲宣布，將於今年8月自女優身分「卒業」，也就是正式引退，消息一出讓不少長期支持的粉絲感到不捨。









清純系女優激戰6年說再見！夏目響「含淚寫信」宣布引退：感到寂寞

夏目響在聲明中表示，感謝一路以來大家的呵護與支持，讓她得以成長與堅持走到現在。（圖／翻攝自X @nazo_sod）

夏目響在聲明中表示，自己在寫信時數度落淚，回顧多年來與粉絲共同累積的回憶，對她而言都是奇蹟般的存在，也是無可取代的寶物。她感謝一路以來大家的呵護與支持，讓她得以成長與堅持走到現在。她也坦言，女優對她而言是一段有起點也有終點的旅程，雖然做出畢業的決定充滿寂寞與不捨，但仍希望粉絲能像當年支持她出道一樣。





清純系女優激戰6年說再見！夏目響「含淚寫信」宣布引退：感到寂寞

SOD官網指出，夏目響引退作預計8月發行，拍攝與內容仍在與SOD Star討論中。（圖／翻攝自X @nazo_sod）

至於引退作品的相關規劃，AV評論者一劍浣春秋在《PLAY NO.1》專欄中指出，根據SOD官網資訊，夏目響的引退作預計將於8月發行，目前內容尚未拍攝完成，正與所屬片商SOD Star討論中。她也透露，在引退作推出前，將盡量安排更多與粉絲見面的活動，並規劃具有「夏目響風格」的企劃，陪伴大家走完作為女優的最後一段時光。一劍浣春秋感嘆時光飛逝，從「無名氏」出道到如今六年光陰轉瞬即過，能在業界頂尖片商站穩腳步實屬不易，也期待她的畢業作品能為這段旅程畫下令人難忘的句點。





