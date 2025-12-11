「激旨燒鳥」創生啤銷售奇蹟 日本總部高層親訪嚇傻：不可思議

朝日啤酒品牌大使入部豪太與大石直人專程飛來台灣，親自拜訪「激旨燒鳥」執行長曾建榮（中）。（記者楊文琳翻攝）

記者楊文琳/台中報導

台中逢甲夜市起家的創意串燒店「激旨燒鳥」，以獨特的串燒口味擄獲饕客味蕾，更意外靠著賣啤酒賣成「另類台灣之光」，其店內專賣的日本第一品牌朝日啤酒銷量創下全台第一的紀錄，首度開放讓台灣設置除日本之外的首家「-2°C 」啤酒專賣店，全球品牌大使入部豪太與亞洲品牌大使大石直人更特別專程飛來台灣，親自拜訪這家創造銷售奇蹟的品牌名店。

激旨燒鳥在2年前就已成為日本海外第一家獲得日本朝日（Asahi）官方認證的認定店，官方取名為「アサヒビール台湾認定店」店內裝潢融入「SUPER DRY博物館」的設計元素。而鎮店之寶，更是全台唯一的「-2°C Asahi EXTRA COLD」生啤酒。兩位品牌大使專程來台分享Asahi Super Dry的品牌精神，入部豪太表示，他們對一個夜市起家的小店能創造如此驚人的銷量感到不可思議，經過深入了解後，才發現創辦人對食材的講究、燒烤的火侯，以及對啤酒溫度的嚴格控管，正是這種「職人精神」，創造出一加一大於二的味蕾體驗。

廣告 廣告

激旨燒鳥首度推出獨家聖誕節禮盒。（記者楊文琳攝）

對於日本總部兩大品牌大使的到訪，盛旨國際餐飲集團執行長曾建榮又驚又喜，直呼「非常榮幸！」，他表示，當初只是單純想把最好的串燒與啤酒組合帶給客人，沒想到這份堅持竟能獲得日本總公司的肯定，期待未來能與Asahi更緊密合作，為消費者創造更多美好的餐飲回憶。曾建榮更親自示範如何倒出擁有「黃金七三分」完美比例的「-2°C Asahi EXTRA COLD」，將冰點溫度下的啤酒液體與綿密細緻的泡沫完美呈現。適逢聖誕佳節即將來臨，激旨燒鳥也首度推出獨家聖誕節禮盒，讓交換禮物多一個新選擇。

警語：喝酒不開車，開車不喝酒！