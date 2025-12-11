「激旨燒鳥」生啤銷售第一日方高層飛台揭密

▲日本朝日啤酒全球品牌大使與亞洲品牌大使聯袂飛台，拜訪創造銷售奇蹟的逢甲名店「激旨燒鳥」創辦人曾建榮（中)。（圖／業者提供—

[NOWnews今日新聞] 台中逢甲夜市起家的創意串燒店「激旨燒鳥」，以獨特串燒口味擄獲饕客味蕾，不僅如此，店內專賣的日本第一品牌朝日（Asahi）啤酒，銷量也創下全台第一紀錄，讓日本總公司首度開放台灣設置除日本之外、首家「-2°C 」啤酒專賣店，這一連串創紀錄之舉，「驚動」朝日全球與亞洲品牌大使，9日專程飛台親訪這家創造銷售奇蹟名店，想一探究竟

激旨燒鳥是逢甲夜市人氣名店，與朝日啤酒淵源深；早在2年前，已成為日本海外第一家獲得日本朝日官方認證的認定店，官方取名為「アサヒビール台湾認定店」店內裝潢融入「SUPER DRY博物館」的設計元素。而鎮店之寶，更是全台唯一的「-2°C Asahi EXTRA COLD」生啤酒。

▲日本朝日啤酒品牌大使，對於夜市起家的小店，竟能創造驚人銷量感到不可思議。（圖／業者提供）

9日當天，朝日啤酒全球品牌大使入部豪太與亞洲品牌大使大石直人聯袂訪台，他們不僅分享了Asahi Super Dry的品牌精神，更強調「激旨燒鳥」對品質的堅持與熱情，完美體現了朝日啤酒追求「極致爽口〕理念。

入部豪太表示，他們對一個夜市起家的小店，竟能創造如此驚人的銷量感到不可思議，經過深入了解後，才發現創辦人對食材的講究、燒烤的火侯，以及對啤酒溫度的嚴格控管，正是這種「職人精神」，讓串燒與啤酒達到了最完美的結合，創造出一加一大於二的味蕾體驗。

▲激旨燒鳥首度推出獨家聖誕節啤酒禮盒，讓交換禮物多一個新選擇。（圖／業者提供）

對於日本總部兩大品牌大使的到訪，盛旨國際餐飲集團執行長曾建榮又驚又喜，直呼「非常榮幸！」，他表示，當初只是單純想把最好的串燒與啤酒組合帶給客人，沒想到這份堅持竟能獲得日本總公司的肯定，期待未來能與Asahi更緊密合作，為消費者創造更多美好的餐飲回憶。

活動現場，曾建榮親自示範如何倒出擁有「黃金七三分」完美比例的「-2°C Asahi EXTRA COLD」，將冰點溫度下的啤酒液體與綿密細緻的泡沫完美呈現。他解釋道，-2°C不僅能帶來瞬間的冰鎮快感，更能鎖住啤酒的碳酸感與麥香，讓每一口都像第一口般新鮮爽冽，這正是「激旨燒鳥」讓顧客一再回流的秘密武器。

值得一提的是，即便近年消費市場景氣低迷，但天氣炎熱時間延長，這款主打極致冰涼的「-2°C Asahi EXTRA COLD」反而成為消暑利器，今年銷量逆勢成長兩成，展現出在酷熱天氣之下，這款冰沙口感生啤酒無可匹敵的市場號召力；且順應消費者需求，激旨燒鳥也首度推出獨家聖誕節禮盒，讓交換禮物多一個新選擇。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！



